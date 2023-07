Po pojasnilih ministrice bi lahko bil razpis za izvajalca gradbenih del objavljen proti koncu prihodnjega leta, gradnja prvega odseka, ki je vreden nekaj več kot 40 milijonov evrov, pa bi lahko stekla v letu 2025.

»Za projekt so pravice porabe zagotovljene, kar pomeni, da bo imel absolutno prioriteto tudi pri načrtovanju proračunov za leto 2024 in 2025,« je izpostavila ministrica.

Na prvi etapi ceste na območju Občine Hrastnik je predvidena izgradnja treh odsekov. V primeru, da bi dela potekala zaporedno, predvidevajo, da bi lahko gradnja skupaj trajala nekaj več kot pet let.

Za ta projekt so pravice porabe zagotovljene, kar pomeni, da bo imel ta projekt absolutno prioriteto tudi pri načrtovanju proračunov za leto 2024 in 2025.

Za preostali dve etapi, ki bosta v občinah Laško in Radeče, medtem napovedi na ministrstvu danes niso dajali.

Na vprašanje, ali bo možnost zanj pridobiti tudi evropska sredstva, na ministrstvu odgovorov zaenkrat še nimajo. Je pa Bratušek dejala, da je nek splošen okvir ta, da Evropska komisija ni naklonjena, da z evropskimi sredstvi gradimo ceste. »Naša prioriteta so železnice in gradnja teh, tako da se bomo prvenstvo zavzemali, da evropska sredstva pridobimo za železniške povezave oz. nadgradnje, ceste pa bomo financirali iz državnega proračuna,« je dodala.

Kot zelo pozitiven je današnji sestanek s pristojno ministrico ocenil župan Hrastnika Marko Funkl. Po njegovih besedah so namreč danes po večletnih prizadevanjih prvič dobili konkretne zaveze, do kdaj naj bi se začela dela na cesti, ki bo nadomestila trenutno ozko in nevarno povezavo, po kateri promet kljub nedavni prenovi na več odsekih še vedno poteka enosmerno s semaforjem.

»Ta cesta je verjetno najslabša medregionalna povezava v državi. Gre za izmenično enosmeren promet samo za osebna vozila, povezava Hrastnika proti Posavju je tako resnično slaba. To je slabo tudi za našo gospodarstvo, zato je pozdravljamo potezo ministrstva,« je podaril Funkl in dodal, da se v Hrastniku veselijo trenutka, ko bodo gradbena dela na cesti tudi dejansko stekla. Ob tem je obljubil, da bodo ministrico in njeno ekipo ob začetku brnenja prvih strojev pričakali z rudarsko in steklarsko godbo.

Da je današnji trenutek zgodovinski ne samo za Hrastnik, temveč celotno Zasavje, pa je ocenil župan Zagorja ob Savi Matjaž Švagan. V času, ko se borijo za projekt izvedbe regionalne ceste Zidani Most-Hrastnik, se je zamenjalo že 14 ministrov, ki so vsi po vrsti zatrjevali, da je ta cesta najbolj problematična v državi, je orisal Švagan in dodal, da so danes »prvič po 20 letih doživeli pozitivno informacijo«.

»Zahvaljujem se ministrici, poslancem iz Zasavja ter predsedniku vlade, ki vedo, kakšna je situacija v Zasavju, da vedo, da to ni privilegij, ampak nekaj, kar nam pripada,« je še dodal.

Zeleno luč, ki so jo danes dobili od pristojnega ministrstva, pa sta pozdravila tudi podžupan občine Trbovlje Rok Koprivc in Jani Medvešek iz Regionalne razvojne agencije Zasavje. Slednji je opozoril, da bi si prebivalci Zasavja in tudi drugi državljani želeli, da bi bili takšni dogovori, kot je bil sprejet danes, ostali na mizi ne glede na politično situacijo v državi. »Ne glede na to, kakšna bo politična situacija naprej, upamo, da bo načrt za Zasavje ostal takšen, kot je,« je dodal.