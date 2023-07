Policisti so 56-letno babico pridržali zaradi suma storitve kaznivega dejanja nezakonitega posedovanja orožja in povzročitve splošne nevarnosti, so sporočili s srbskega notranjega ministrstva. Zanjo so odredili 48 ur pripora, nato pa jo bodo privedli pred beograjsko državno tožilstvo.

Tragedija se je po poročanju srbskega portala Telegraf.rs zgodila v vasi pri Mladenovcu, ko je 14-letni fant streljal v 12-letnega brata z lovsko puško in ga ubil. Puška naj ne bi bila registrirana in primerno zavarovana.

V bližini Mladenovca se je pred dvema mesecema zgodil tudi množični umor, ko je 20-letnik 4. maja v treh vaseh v okolici ubil devet ljudi, večinoma mladih. Dan prej je 13-letni učenec na svoji osnovni šoli Vladislava Ribnikarja v Beogradu ubil deset ljudi, med njimi devet učencev in varnostnika.

Po omenjenih streljanjih v Beogradu tedensko potekajo množični protesti proti nasilju, ki so se medtem razširili tudi v druga mesta po Srbiji.