O tem, da Bobnar in Lindava ne bo, je prvo poročalo Delo, zagovornik Bobnarjeve Luka Švab pa je informacijo potrdil za STA. Pojasnil je, da se njegova stranka zaslišanja ne izogiba in bo odgovorno, kredibilno in verodostojno pričala. Bobnarjeva je sicer zaradi zadržanosti zagovornika prosila za drug termin.

Ob tem je Švab izrekel še kritiko na račun komisije, saj da že prve izjave njenega predsednika Miha Lamuta (Svoboda) in zapisniki njenih sej kažejo na njeno vprašljivo objektivnost. V delu, ko komisija preiskuje čas vlade Janeza Janše, je namreč Lamut govoril o zlorabah, v delu, ko preiskuje čas vlade Roberta Goloba, pa o "natolcevanju in insinuacijah". Po Švabovih besedah gre za izjave Lamuta v zvezi z navedbami in podatki, ki jih je pred dobrega pol leta podajala njegova stranka.

Udeležbo je zaradi odsotnosti odpovedal tudi namestnik generalnega direktorja policije Igor Ciperle, so za STA odgovorili na Generalni policijski upravi. Ciperle je to mesto sicer zasedal tudi pod tedanjim v. d. generalnega direktorja policije Lindavom.

Udeležbo pa sta medtem potrdila državna sekretarka na notranjem ministrstvu Tina Heferle, ki je to funkcijo opravljala tudi pod Bobnarjevo, in ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, ki je po odstopu Bobnar nekaj mesecev začasno vodila notranje ministrstvo.

A se je Lamut odločil, da sejo preloži, kar so danes potrdili tudi v DZ. Kot je razvidno s spletne strani DZ, je preložena tudi za ponedeljek sklicana seja komisije. Nanjo so bili sicer vabljeni ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan, generalna sekretarka vlade Barbara Kolenko Helbl in predsednik vlade Robert Golob.

Namen parlamentarne preiskave, ki jo je DZ odredil februarja, bo med drugim ugotoviti, ali so se člani tretje vlade Janeza Janše in sedanje Roberta Goloba politično vmešavali v konkretne predkazenske in druge postopke in pri tem nedopustno vplivali na delo slovenske policije.