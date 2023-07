Turista sta v noči s srede na četrtek okoli polnoči svoj avtodom parkirala na avtocestnem počivališču v bližini Grosuplja in zaspala. »Neznanec je izkoristil priložnost, odprl nezaklenjen avtodom in iz njega odtujil vrednejše predmete,« so potrdili na Policijski upravi Ljubljana. Da sta bila tarči nepridipravov, sta turista ugotovila šele zjutraj, ko sta iskala določene predmete in jih ni bilo.

Neznani storilec je povzročil za okoli 1300 evrov škode. Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev storilca in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.