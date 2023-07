»Na sestanku s predsednikom vlade nismo dobili trdnih zagotovil, da kršitev v prihodnje ne bo. Ministrstva morajo pri pripravi zakonov vključiti dovolj časa tudi za potrebe obravnave na ESS. Hitenje pri sprejemanju tako pomembne zakonodaje ne more biti izgovor,« so glavnega izvršnega direktorja GZS Mitjo Gorenščka povzeli v sporočilu za javnost.

Generalna direktorica zbornice Vesna Nahtigal je dodala, da na GZS iščejo odgovore na številne izzive, a vlada ne reagira, ko je še čas. »Izzivov ne rešuje,« je bila kritična, ob tem pa izrazila skrb nad upadom industrijske proizvodnje. Ob teh podatkih bi morali po njenem prepričanju v vladi »zazvoniti vsi alarmi«, saj se razmere od energetsko intenzivnih podjetij vedno bolj širijo na podjetja vzdolž verig vrednosti.

Gorenšček je članom strateškega sveta na seji predstavil tudi ozadje pogajanj glede zakona o delovnih razmerjih in zavrnil namigovanja sindikalne strani, da naj bi delodajalska stran zavirala pogajanja, so še zapisali na zbornici.

»Že na začetku smo se dogovorili, da bodo naprej na vlado šle samo točke, ki jih bomo predhodno uskladili in se z njimi vsi strinjali, kar je bilo v nadaljevanju preklicano. Zaradi nespoštovanja pravil in vseh procesnih kršitev so za nas dosedanja pogajanja nična in predlagamo, da se začnejo znova,« je dejal.

Člani strateškega sveta so obravnavali tudi predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in obsodili kršitve socialnega dialoga pri njegovi obravnavi. Nasprotovali so načinu financiranja, kot ga predvideva predlog, ker ta povečuje obremenitev podjetij, ter predlagali, da bi financiranje uredili v posebnem zakonu.

Udeleženi člani strateškega sveta so podprli prizadevanja GZS za uvedbo trajne sheme ukrepa čakanja na delo in/ali skrajšanega delovnega časa in predlagali, da GZS pobude ponovno naslovi na pristojna ministrstva. »Vse evropske države, kamor Slovenija največ izvaža in s katerimi se rada primerja, imajo to področje sistemsko urejeno. Pri nas moramo ob vsakem izbruhu krize prositi državo, da podjetjem omogoči ukrep, ki zanje pomeni, da se jim ni potrebno odreči usposobljenim kadrom in da lažje prebrodijo obdobje zmanjšanega obsega naročil,« je poudarila Nahtigal.

Na seji so obravnavali tudi zakon o čezmejnem opravljanju storitev, ob čemer so člani strateškega sveta obsodili nespoštovanje rokov s strani pristojnih ministrstev. Pozvali so jih, da se čim prej dogovorijo ukrepi za ohranitev konkurenčnosti slovenskih izvoznikov storitev.