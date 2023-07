Kapetanu ekipe bo nova pogodba povprečno letno prinesla 7 milijonov dolarjev (6,4 milijona evrov).

»Veseli nas, da smo dosegli dogovor, s katerim bo Anže ostal v Los Angelesu, medtem ko naša skupina dela naslednji korak v boju za Stanleyjev pokal. Kot naš kapetan je srce in duša te ekipe in bo še naprej igral pomembno vlogo v našem klubu,« je za spletno stran kluba dejal podpredsednik in generalni direktor kraljev Rob Blake.

»Los Angeles je zame in mojo družino postal dom, zato sem navdušen, da bom tu podaljšal svojo kariero. S to organizacijo sem preživel vse in vem, da je naša ekipa blizu temu, da doseže nekaj posebnega. Veselim se, da nam bom lahko pomagal doseči naslednjo raven in bomo uresničili končni cilj, ponovno osvojili Stanleyjev pokal,« pa je dodal Kopitar.

Nedavno končana sezona lige NHL je bila za slovenskega hokejskega asa že 17, vse pa je preživel v dresu kraljev. V minuli sezoni je bil s 74 točkami (28 golov in 46 podaj) najboljši strelec ekipe po rednem delu sezone. To je storil še petič zapored in pa že 15-krat skupaj, kar je rekord franšize. Le on in Gordie Howe (17) sta edina hokejista v zgodovini lige NHL, ki sta isto franšizo vsaj 15-krat na koncu sezone vodila po točkah.

Letos je Kopitar še drugič v karieri prejel tudi spominsko nagrado Lady Byng Memorial. To liga podeli igralcu, ki najbolj ponazarja športni duh ter gentlemansko vedenje ob visoki ravni hokejske igre.

Kralji so ga leta 2005 na naboru lige izbrali kot 11. igralca, od svojega debija v sezoni 2006/07 pa je Slovenec dosegel 1141 točk na 1292 tekmah rednega dela sezone, bil pa je tudi sestavni del kraljev, ko so ti v letih 2012 in 2014 dvignili Stanleyjev pokal.