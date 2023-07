»Živi smo,« je na vprašanje sosede, ali so vsi v redu, odvrnil sivolasi možakar, stanovalec bloka v Clevelandski ulici v ljubljanskih Novih Jaršah, kjer je v četrtek okoli desete ure zvečer izbruhnil požar. Na petkovem jutranjem soncu je gruča pred vhodom številke 23 izmenjevala izkušnje dramatičnih nočnih ur, ki so jih preživeli zunaj svojih domov. Kakšnih 60 stanovalcev je le nekaj minut po izbruhu požara v najvišjem, sedmem nadstropju stavbe pred ognjem zbežalo na varno. »Po domofonu so nam kričali, naj gremo takoj ven,« je pristavila stanovalka. V rokah je držala veliko plastično vrečo s stvarmi, ki ji jih je uspelo zbrati v nekaj sekundah, preden je stekla na varno. Kaj natančno se je zgodilo le kakšnih deset ur prej, niso znali povedati, so pa vsi slišali pokanje. »Ampak to je bilo malo pozneje, ko so začela pokati okna,« je povedal še eden od zbranih. Da je bilo grozljivo, so se strinjali vsi. Kdor česa takšnega ne doživi, si težko predstavlja. V stopnišču se povečini že vsi dolgo poznajo, mnogi živijo tam od leta 1980, ko so blok zgradili.

Prek strehe na drugo stran bloka

Poškodovanih na srečo ni bilo ne med stanovalci ne med gasilci, so pa reševalci pregledali gospo, ki je ob dogajanju doživela šok. Po navedbah sosedov je šlo prav za stanovalko, v katere stanovanju je zagorelo. V času izbruha požara je ni bilo doma, ko je prišla pred blok in videla, kaj se dogaja, pa je na parkirišču omedlela. »Grozno je. Včeraj pa je bilo še huje,« se je s strahom v očeh v višino zazrla ena od stanovalk. S sosedi so takrat še domnevali, da je zagorelo v kuhinji. »Potem so plameni vdrli skozi balkon. Videti je bilo, kot bi bil zraven še pospeševalec,« je povedal eden od stanovalcev in z rokami oblikoval ogromen plamen. Nočne fotografije ognja so naravnost strašljive, na njih upodobljena goreča stavba se zdi kot sredi vojnega območja. Evakuirani stanovalci so se v temi, ki jo je razsvetljeval oranžni plamen, porazdelili po okoliških zaplatah trave, posedli so po klopcah in nemočno strmeli v višave. Strah jih je bilo, nihče ni bil miren, tudi stanovalci okoliških blokov ne, ki so dogajanje spremljali z balkonov. Med množico starejših, mlajših in tistih vmes, ki so pred ognjem na varno zbežali tudi v pižamah, so odmevali kriki. V zraku je bilo čutiti napetost. V nekem trenutku se je ogenj prek strehe, stare šele kako leto, in lesenih tramov »preselil« na drugo stran bloka in tam zajel še dve stanovanji.

Za 400 tisočakov škode

Z ognjenimi zublji se je borilo 83 gasilcev iz Gasilske brigade Ljubljana in petih prostovoljnih društev, ki so na kraj prispeli z 22 vozili. Tako niti ni čudno, da se je modre utripajoče luči videlo daleč naokrog. »Ob prihodu na kraj dogodka smo ugotovili, da gre za velik požar v stanovanju v sedmem nadstropju, ki se je v horizontali širil na sosednje stanovanje, predvsem pa v ostrešje stavbe,« po pojasnili v GB Ljubljana. Požar so ocenili kot zelo zahteven, predvsem zaradi višine, visokih temperatur in možnosti zastrupitve. Ogenj v stanovanju, v katerem je zagorelo, so v grobem pogasili v nekaj minutah, za posamezna požarišča pa so potrebovali malce dlje. Večje težave jim je zaradi dinamične in zahtevne strehe, kot so dejali gasilci, povzročal ogenj v ostrešju. »Vzpostavili smo napadalne skupine, ki so preprečile prehod požara na sosednja stanovanja in v ostrešje,« so še dodali. Dokončno so ga pogasili do pol enih zjutraj, torej v dveh urah in pol od izbruha, požarno stražo pa izvajali do okoli treh. Kriminalisti in strokovnjaki nacionalnega forenzičnega laboratorija so v petek dopoldne opravili ogled kraja požara in ugotovili, da je bil najverjetnejši vzrok tehnična napaka na klimatski napravi enega izmed stanovanj. »Zato so jo zavarovali in jo bodo poslali v nadaljnjo analizo,« je sporočila Alenka Golec z ljubljanske policijske uprave. Po nestrokovni oceni je v požaru nastalo za okoli 400.000 evrov gmotne škode.

Čeprav so bili gasilci zadovoljni z opravljenim delom, požar je bil, kot rečeno, izjemno zahteven, je bilo na njihov račun vendarle slišali nekaj pripomb. Denimo, da so se na poti na intervencijo izgubili, pa da so imeli s seboj le eno lestev, s katero so dosegli vrh stavbe. Robert Okorn iz GB Ljubljana je pojasnil, da so sprva res prejeli prijavo z napačnim naslovom, a da so že na poti v Nove Jarše dobili pravega, tako zaradi tega niso izgubljali dragocenih minut. Kar zadeva lestev, pa je razložil, da taktika gašenja pač ni samo tista z lestvijo, čeprav je bil pred blokom tako ali tako prostor samo za eno. »Gasilci moramo gor, v stanovanje, pod streho, in gasiti od tam. Veste, če streha zaustavi dež, ustavi tudi našo vodo,« je še dodal.

Smrad in voda

Ponoči so pred blok pripeljali avtobus LPP za začasno namestitev evakuiranih stanovalcev, na voljo so imeli tudi vodo. Večina se je sicer znašla po svoje. Nekateri so do tretje ure čakali pred blokom in se, ko je bilo to mogoče, vrnili v stanovanja, drugi so noč preživeli pri prijateljih ali sorodnikih. »Poglejte, oblekle so me sosede. Zvečer sem bila v mestu, v obleki, domov sem se vrnila, ko je že gorelo. Zato nisem mogla do svojih oblačil,« je stanovalka pokazala na izposojena športna oblačila. Stanovalci so se do jutra povečini lahko vrnili v svoja stanovanja, razen v tista štiri, ki zaradi posledic požara niso primerna za bivanje, so še dodali na policiji. Gre za stanovanja v sedmem nadstropju zgradbe. A tudi drugi v svojih domovih niso ostali dolgo. »Grozno smrdi. In povsod je voda. Tako po hodniku kot v stanovanjih. Vse je mokro. Ves blok je v vodi,« je povedal eden od stanovalcev in pokazal fotografije, ki jih je posnel za potrebe zavarovalnice. Manjše razdejanje je nastalo tudi na zelenici pred blokom, na kateri so v petek zjutraj ležali odlomljen žleb in zogleneli kosi materiala, ki so odpadli s stavbe.