Tenis velja za precej konservativno športno igro, v kateri se pravila skorajda ne spreminjajo, tehnološke novosti pa uvajajo počasi, še posebej v Wimbledonu, kjer za tenisače že dolgo velja kodeks oblačenja v belo športno opravo. Zato so bili slabovidni navijači navdušeni, ko so jim pri podjetjih GiveVision in Vodafone predstavili nov način spremljanja dvobojev, in sicer s pomočjo naprednih očal.

Prenos v živo lokalnih televizijskih kamer tako s pomočjo tehnologije 5G izboljša posnetke do te mere, da ustrezajo specifičnemu profilu vida osebe. Stimulirajo namreč fotoreceptorske celice v mrežnici (celice, ki se odzivajo na svetlobo), kar pomeni, da je mogoče ponovno pridobiti določeno stopnjo vida, pri čemer so lahko navijači del dogajanja, saj dvoboj spremljajo v živo od koderkoli na tribuni. Prav Wimbledon so izbrali za prvi turnir, na katerem je takšno spremljanje mogoče, slabovidni pa so bili naravnost navdušeni. »Tehnologija je briljantna, ob možnosti, da vidim, kar si želim, pa me spremlja občutek svobode,« je dejala Rosie Pybus, Ivan Rodriguez Deb pa je dodal: »Sem velik teniški navdušenec, zato težko ubesedim, kako se počutim v tem trenutku, ko lahko v živo spremljam dvoboj. Vse skupaj je naravnost neverjetno.« Oba sta kljub težavam z vidom rekreativna teniška igralca.

Zanimivo pa je bilo tudi na teniških igriščih, kjer je profesionalce znova motil dež. Na osrednjem igrišču in igrišču številka ena to ni tako moteče, saj imajo na voljo premično streho, na ostalih pa precej bolj. Na »enki« sta tako v času kosila svoj zapozneli dvoboj prvega kroga začela Alexander Zverev in Gijs Brouwer. Vsega je bilo konec že po dveh urah in 15 minutah, a izid 6:4, 7:6 (4), 7:6 (5) priča, da je imel 19. nosilec nepričakovano veliko težav. »Gijs je bil zahteven tekmec, podobno kot je zahteven tudi dež. Vesel sem, da znova nastopam v Wimbledonu, potem ko sem lani turnir izpustil zaradi hude poškodbe. Igranje na sveti travi sem močno pogrešal. Vsak dvoboj je težak, toliko bolj, ker se igra na tri dobljene nize, zato moraš biti fizično vrhunsko pripravljen. Toda v tem trenutku me najbolj veseli, da sploh še lahko igram tenis,« je bil realen Alexander Zverev. Zanimivo, da sta Nemec in Nizozemec člana iste generacije (stara sta 26 in 27 let), a slednji letos v Wimbledonu nastopa šele prvič, Zverev pa je na turnirjih za grand slam odigral že 106 dvobojev in jih 77 tudi dobil.

Zgodba njegove rojakinje Julie Niemeier je prav tako zanimiva. Ko stopi na travnato igrišče, se zgodi nekaj posebnega. »Ljubim igranje na travi, saj ustreza mojemu načinu igre. Rada pridem na mrežo, moj servis pa je dober,« je pokomentirala lanski dvoboj, ko je v Wimbledonu nepričakovano premagala drugo nosilko Anett Kontaveit. Zgodbo je ponovila tudi letos, sklonjene glave pa je dvoboj prvega kroga zapuščala 16. nosilka, Čehinja Karolina Muchova. Bilo je 6:4, 5:7, 6:1, dekleti pa sta na igrišču preživeli kar dve uri in 53 minut. »Ko igraš proti na papirju boljšemu od sebe, je pomembno, da ostaneš v igri. Vsaka točka šteje. Tako sem tudi igrala in uspelo mi je,« se je smejalo 22-letni Julie Niemeier, trenutno komaj 103. igralki sveta. Dvoboj drugega kroga je odigrala Kaja Juvan, Rusinja Anastazija Potapova, 22. nosilka, je bila boljša s 6:3, 7:5.

Wimbledon v številkah 2. krog, moški: Hurkacz (Pol, 17) – Choinski (VB) 6:4, 6:4, 7:6 (3), Wawrinka (Švi) – Etcheverry (Arg, 29) 6:3, 4:6, 6:4, 6:2, Broady (VB) – Ruud (Nor, 4) 6:4, 3:6, 4:6, 6:3, 6:0, Rubljov (Rus, 7) – Karacev (Rus) 6:7 (4), 6:3, 6:4, 7:5, Musetti (Ita, 14) – Munar (Špa) 6:4, 6:3, 6:1. 2. krog, ženske: Martić (Hrv, 30) – Parry (Fra) 4:6, 6:3, 6:3, Svitolina (Ukr) – Mertens (Bel, 28) 6:1, 1:6, 6:1, Curenko (Ukr) – Siniakova (Češ) 6:4, 6:1, Bogdan (Rom) – Parks (ZDA) 1:6, 6:3, 6:2, Azarenka (Blr, 19) – Podoroska (Arg) 6:3, 6:0.