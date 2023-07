Izbranci Gheorgheja Cretuja so bili že na svoji prvi tekmi zadnjega turnirja rednega dela lige narodov na dobri poti, da si zagotovijo nastop na zaključnem turnirju v Gdansku. Proti Poljakom so vodili z 2:0 v nizih, vendar to na koncu ni bilo dovolj za zmago. »Usodne so bile tudi občasne napačne odločitve na naši strani, ko bi morali biti bolj potrpežljivi,« je enega od razlogov za minimalni poraz videl slovenski selektor.

Nekaj podobnega se je skoraj zgodilo tudi na včerajšnji tekmi s Kitajsko, v kateri so ob dobri igri prišli do vodstva z 2:0 in dveh zaključnih žog za zmago, ki sta ostali neizkoriščeni. Na krilih zmage v tretjem nizu so Kitajci igrali večji del četrtega, v katerem so vodili že s 16:11, v končnici s 23:22, toda na servis Jana Kozamernika, ki je tekmo končal z asom, so slovenski odbojkarji le prišli do zmage, s katero so se že uvrstili v Gdansk, kjer bo zaključni turnir od 19. do 23. julija. »Včasih so take tekme potrebne, saj pomagajo, da se ekipa le še bolj poveže in še dvigne samozavest glede svojih sposobnosti. Kot sem že povedal včeraj fantom na sestanku, je vzdušje, kakršnega imamo v garderobi, še bolj pomembno kot zmage in porazi, še posebej, kadar se znajdemo v težavah,« je po tekmi dejal Gheorghe Cretu, ki je dobil nov dokaz, da se njegovi izbranci lahko vrnejo v igro tudi po velikem zaostanku. »Nasprotnika smo uničili z dobro igro v obrambi, nekaj podobnega, kot so naredili Kitajci v tretjem nizu. Po tem izgubljenem nizu sem v očeh svojih igralcev videl le še več ognja. Imamo kakovost, da dobro sprejemamo, blokiramo in ohranjamo žogo na svoji strani igrišča tudi v obrambi.«

Slovenskim odbojkarjem je šel na roke tudi izid prve tekme tretjega tekmovalnega dne v predmestju Manile, ko so Brazilci s 3:0 premagali Nizozemsko. Tako so nizozemski odbojkarji ostali pri petih zmagah, medtem ko so Francozi in Srbi, ki bi tudi še lahko prehiteli aktualne evropske podprvake, pri štirih, danes ponoči pa bodo v Anaheimu igrali med sabo. Tudi na krilih teh novic so slovenski odbojkarji začeli tekmo s Kitajci, ki so v svoji prvi tekmi na Filipinih šele v petem nizu izgubili proti še vedno neporaženi Japonski. V prvem nizu, ki so ga spet začeli brez Roka Možiča, so vodili že z 11:4, na servis Zhai Dejuna, dosegel je tudi dva asa, pa so se jim Kitajci približali le na točko zaostanka. Njihov nalet je zaustavil Klemen Čebulj, ki je bil nato uspešen še v bloku. Kitajci so še enkrat prišli na točko zaostanka (17:18), znova pa je bil Čebulj tisti, ki je preprečil izenačenje. Niz se je končal z napako kitajskih odbojkarjev. Drugi niz je bil izenačen do 12. točke, na servis Alena Pajenka pa je Slovenija pobegnila za pet točk (17:12), kar je bilo dovolj za mirno končnico, ki se je obetala tudi v tretjem nizu, ko so s tremi zaporednimi točkami Žige Šterna prišli do dveh zaključnih žog za končno zmago. Obe so Kitajci ubranili, zato pa so izkoristili svojo prvo. Kar jim ni uspelo v tretjem nizu, jim je po velikem zaostanku sredi niza uspelo v četrtem, ko so z asom Šterna po zaostanku petih točk izenačili na 16:16, v končnici pa so z blokom Čebulja in asom Kozamernika le prišli do sedme letošnje zmage v ligi narodov. »Prva dva niza smo pripeljali do konca brez nekih večjih težav, potem nam je padla zbranost, z glavo nismo bili pri stvari in smo hitro izgubili prednost. V četrtem nizu pa smo se po zaostanku petih točk zbrali, kar veliko pove o naši ekipi. Sposobni smo se zbrati, ko igramo skupaj in ko ne izgubimo potrpežljivosti, pa lahko pridemo do zmage,« je pot do slovenske zmage opisal Jan Kozamernik.

Slovenija je na lestvici sedaj četrta s sedmimi zmagami, kolikor jih imajo tudi Brazilija pred njo, za njo pa Italija in Poljska. Brez poraza vodi Japonska, druge pa so ZDA, ki so izgubile le eno tekmo.

*** Včasih so take tekme potrebne, saj pomagajo, da se ekipa še bolj poveže in še dvigne samozavest glede svojih sposobnosti. Kot sem že povedal včeraj fantom na sestanku, je vzdušje, kakršnega imamo v garderobi, še bolj pomembno kot zmage in porazi, še posebej, kadar se znajdemo v težavah. Gheorghe Cretu, slovenski selektor