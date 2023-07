NEPN je draga in okoljsko umazana pravljica

Konec junija je vlada Republike Slovenije potrdila osnutek posodobljenega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) in ga ocenila kot primernega za posredovanje evropski komisiji. Problem tudi posodobljenega NEPN je, da je – z eno besedo – pravljičen. Glede oskrbe z električno energijo temelji na dveh scenarijih – oskrba izključno iz obnovljivih virov energije (OVE) ter kombinacija obnovljivih virov in jedrske energije (OVE+JE) – ki sta tako glede zanesljivosti in avtonomnosti oskrbe z električno energijo ter cen energije kot glede ciljev razogljičenja povsem nerealistična in nevzdržna.