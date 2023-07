Dogovor o sodniških plačah: Več kot obljuba, manj kot garancija

Po fiasku predsednika vlade Roberta Goloba s požrto obljubo o začasnem 600-evrskem dodatku za sodnike in tožilce je imela vlada tokrat odličen tajming za sprejetje dogovora s sodniki glede njihovih plač in dodatkov. Ustavno sodišče je pred kratkim odločilo, da je zaradi načela delitve oblasti in neodvisnosti sodnikov protiustavno, da imajo nekateri sodniki bistveno nižje plače od poslancev in drugih predstavnikov preostalih dveh vej oblasti, s čimer sta tako vlada kot tudi sodstvo dobila enostaven odgovor na morebitne očitke tipa »zakaj njim, nam pa ne«, ki se pojavijo vedno, ko si posamezna skupina znotraj javnega sektorja izboljša gmotni položaj. Prav tako ne škodi, da je evropska komisija v teh dneh izdala letno poročilo komisije o stanju pravne države, ki se seveda nanaša tudi na pravosodje in ki v Sloveniji zaznava napredek. Priznanja od zunaj so vedno priročna za odbijanje klofut doma.