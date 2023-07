Evropska unija bo v okviru petega investicijskega paketa za Zahodni Balkan namenila 303 milijone evrov nepovratnih sredstev za štiri projekte lokalnega pomena v Bosni in Hercegovini, in sicer v Sarajevu, Mostarju, Žepčah in Čapljini. Noben projekt torej ne bo financiran v Republiki srbski (RS) in bosanski Srbi to razumejo kot kaznovanje svoje »pokončne drže«. V tej smeri in hkrati drugače razmišlja bošnjaški zunanji minister BiH Elmedin Konaković: »Nihče ne bo prenašal udara na ustavno sodišče, udara na ustavno ureditev, in to je zelo jasno sporočilo Miloradu Dodiku, naj enkrat že razume, da tako vodena Republika srbska drvi v izolacijo.«

Dodik še naprej kljubuje Schmidtu

V Bruslju so zavrnili financiranje osmih projektov iz RS za obnovo vodovodov in kanalizacije, uradno zato, ker »ne izpolnjujejo kriterijev«. Projekte so prijavile občine, ki jih večinoma vodijo kadri iz vladajoče Dodikove stranke, Zveze neodvisnih socialdemokratov (SNSD). Očitno pa za zavrnjenim financiranjem evropske komisije stojijo politični razlogi, zaradi katerih je Nemčija že lani prenehala financirati štiri projekte v RS v skupni vrednosti 105 milijonov evrov.

Prav v zadnjih tednih so se odnosi med predsednikom RS Miloradom Dodikom in Zahodom, ki ga v BiH predstavlja visoki predstavnik mednarodne skupnosti Christian Schmidt, samo še zaostrovali. V sredo na primer je Dodik napovedal, da bo podpisal oba zakona, ki ju je 1. julija razveljavil Schmidt in po katerih si RS lasti pravico, da ji ni treba spoštovati odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti in ustavnega sodišča BiH. Za Dodika Schmidt ni zakonito izbrani visoki predstavnik, ker ga v Združenih narodih nista odobrili Rusija in Kitajska, pač pa »dobro plačana oseba, ki v Sarajevu igra dvornega norčka«. Na ustavnem sodišču BiH pa je za Dodika nedopustno, da so od sedmih članov trije tujci, ki – kot trdi on – vedno glasujejo v prid Bošnjakov (omenjene tri imenuje evropsko sodišče za človekove pravice).

Budimpešta in Banjaluka na isti valovni dolžini

Potem ko so lani sankcije proti Dodiku uvedle ZDA in Velika Britanija, so tudi v EU zdaj vse bolj za takšen ukrep. Vendar je madžarski zunanji minister Peter Szijjarto v sredo v Banjaluki izjavil: »Grožnje s sankcijami proti demokratično izvoljenim voditeljem ne vodijo nikamor. Dobro bi bilo, da bi mednarodna skupnost razumela, da so ljudje v tej državi dovolj zreli, da lahko sami odločajo o svoji prihodnosti in svoji usodi.« Dodik pa je v pogovoru z njim dejal, da Madžarska brani svojo suverenost znotraj EU, kot jo brani RS znotraj BiH.

Glede štirih projektov v bošnjaško-hrvaški Federaciji BIH, ki jih bo financirala EU, pa je Dodik napovedal, da bodo predstavniki Srbov nanje dali veto. Odobriti jih morajo namreč vlada BiH, tričlansko predsedstvo in parlamentarna skupščina BiH. V vsaki od teh treh institucij pa lahko predstavniki bosanskih Srbov sprejmejo veto. Dodik je še poudaril, da sedanje financiranje projektov v BiH s strani EU ne bo spremenilo stališč RS: »Njeno ljudstvo ni pripravljeno prodati svoje svobode in svoje pokončne drže za določeno vsoto denarja.«

Tudi Kosovo in Črna gora brez sredstev iz EU EU bo za projekte lokalnega pomena na Zahodnem Balkanu namenila 528 milijonov evrov, od tega 303 milijone za Federacijo BIH. Poleg RS tudi Kosovo in Črna gora ne bosta dobila nič. Pri Kosovu gre najbrž za kaznovanje vlade Albina Kurtija, ker si ne prizadeva za umiritev razmer na severu Kosova. V štirih občinah na severu, kjer imajo kosovski Srbi večino, je vsiljevala nedemokratično izvoljene župane albanske narodnosti in jih podprla s specialci. Tudi Nemčija je zato začasno ustavila sodelovanje s Kosovom pri projektih, ki se še niso začeli izvajati. EU je pretrgala sodelovanje s Kosovom na več področjih, seveda ne pri reševanju krize na severu.