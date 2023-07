Letošnji 25. Motovunski filmski festival se bo prvič zgodil na dveh prizoriščih: najprej v slikovitem istrskem mestecu Motovun, kjer bo festival letos potekal zadnjič in kjer se bodo filmske projekcije vrstile med 22. in 24. julijem, kasneje, med 26. in 29. julijem pa še v hriboviti naravi Gorskega kotarja. Na včerajšnji predstavitvi v ljubljanskem Kinodvoru je direktor festivala Igor Mirković pojasnil, da želijo z novo lokacijo uresničiti vizijo vrnitve k naravi, v nasprotju z množičnim turizmom, ki postaja vse pomembnejši del prvotnega, tradicionalnega prizorišča festivala.

Da je čas za spremembe in za novo poglavje, je organizacijska ekipa slutila že nekaj časa, je dodal Mirković: »Zato prihodnje leto ne bo več festivala v Motovunu. Spoštujemo njihovo pravico, da si sami izbirajo smernice svojega razvoja; tudi mi iščemo poti svojega razvoja, in da bi naredili enako dober festival, kot smo ga delali doslej, potrebujemo nov prostor.« V Motovunu se je prvi filmski festival zgodil leta 1999 in bo letos tam zadnjič, v Gorskem kotarju pa obiskovalce čaka popolnoma nova izkušnja – filmska doživetja bo oplemenitila narava okoli planinskega centra Petehovac nad mestom Delnice na 1000 metrih nadmorske višine. Festival bo tako združeval film in vodene okoliške izlete.

Najobširnejši nabor doslej

Programska selektorica Milena Zajović je povedala, da je imela občutek, kot da bi filme izbirala za dva različna festivala. Celotna letošnja edicija bo sicer zaradi dveh lokacij svojevrsten test, ki bo določil festivalsko dogajanje v prihodnjih letih: za Motovun že vedo, kaj jih tam čaka, Gorski kotar pa bo svoje še pokazal. Programa na obeh lokacijah sta med seboj različna, zato bo posamezne filme mogoče videti bodisi le v Motovunu bodisi na Petehovcu.

V glavnem programu je letos 21 filmov. Ocenjevala jih bo žirija, ki jo bodo sestavljali hrvaška igralka Barbara Nola, slovenska režiserka in igralka Tijana Zinajić ter bosanski scenarist in režiser Pjer Žalica. Tokratna selekcija je še posebej premišljena, saj bodo med drugim pokazali filme, ki so nase opozorili ali pa bili celo nagrajeni v Benetkah, Berlinu ter na festivalu Sundance. Geografsko je nabor filmov najbogatejši doslej, saj si lahko gledalci obetajo tudi filmske stvaritve iz Izraela, Japonske, Indije in Kazahstana.

Simbolna sklenitev kroga

Odprtje festivala v Motovunu bo v sebi skrivalo tudi nekaj simbolike: prvi predvajani film bo namreč Fallen Leaves finskega scenarista in režiserja Akija Kaurismäkija, ki je leta 1999 odprl tudi prvi motovunski festival. Otvoritev na Petehovcu bo zaznamoval italijanski film Suša režiserja Paola Virzija, distopična pripoved o velikem pomanjkanju vode, ki se dogaja v Rimu; z distopijo pa bodo festival tudi sklenili, in sicer s filmom Restore Point v režiji Čeha Roberta Hloza. Med drugimi bodo na ogled še filmi Hotel Pula režiserja Andreja Korovljeva in Escort lani preminulega režiserja Lukasa Nole, poleg projekcije kultnega filma Munje! iz leta 2001 režiserja Radivoja Andrića pa bo mogoče videti tudi nadaljevanje z naslovom Munje: Opet!.

Ob filmskih projekcijah pozno v noč bodo obiskovalcem ponudili še glasbeni program: v Motovunu načrtujejo nastope didžejev, v Petehovcu, kjer bo filmski program krajši oziroma se bo končal bolj zgodaj, pa bodo večere sklenili s koncerti. Na festivalu pa bo mogoče videti tudi koprodukcijski film Modri kaftan režiserke Maryam Touzani, ki je trenutno na ogled v Kinodvoru in ki je v sekciji Posebni pogled canskega festivala prejel nagrado Fipresci; zgodba govori o neobičajnem ljubezenskem trikotniku med tradicionalnim maroškim krojačem, njegovo ljubečo ženo ter čednim mladim vajencem. Z motovunskega festivala naj bi se sicer v Ljubljano preselilo še več filmov, kateri natančno bodo to, pa bo znano v kratkem.