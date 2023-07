Čeprav se je v zadnjih petih letih podoba moško orientiranega energetskega sektorja nekoliko zmanjšala, je treba v središče umestiti uspešne menedžerke z namenom povečanja interesa zaposlitev žensk v tej panogi. To prikazuje najnovejša raziskava Boston Consulting Group (BCG), ki je zajela 85 energetskih podjetij in 4000 zaposlenih iz 10 držav srednje in vzhodne Evrope, vključno z jugovzhodno Evropo. V raziskavi je sodelovala tudi Slovenija, kjer je še vedno opaziti negativen trend – v primerjavi z letom 2018 je število žensk v energetskih podjetjih na splošno in na menedžerskih mestih upadlo in je pod povprečjem regije. Poleg Slovenije so v raziskavi sodelovale še Madžarska, Poljska, Češka, Slovaška, Srbija, Hrvaška, Romunija, Bolgarija in Ukrajina.

Raziskava je tudi pokazala, da bi tako ženske kot moški, zaposleni v panogi, svoje hčerke spodbujali k delu v energetskem sektorju v večji meri kot leta 2018, ko je bila raziskava opravljena prvič. Kljub temu je med ženskami, ki iščejo zaposlitev, razširjeno mnenje, da v tej panogi tradicionalno prevladujejo moški. Na to kaže dejstvo, da je med diplomanti na področju STEM v regiji sicer 41 odstotkov žensk, vendar je med zaposlenimi v energetskem sektorju le 28 odstotkov žensk. Z napredovanjem se delež žensk v tem sektorju še naprej zmanjšuje. Medtem ko 23 odstotkov najvišjih vodstvenih položajev v regiji zasedajo ženske, so v le 10 odstotkih energetskih podjetij v regiji ženske na funkciji izvršne direktorice.

Voditeljice morajo biti v središču pozornosti

»Dokler ne bo vsem jasno, da lahko ženske v tej panogi prevladajo in celo dosežejo najvišje vodstvene položaje, se trenutni trend ne bo izboljšal. Potrebne so vzornice,« meni Zsófia Beck, izvršna direktorica in partnerica podjetja Boston Consulting Group. Raziskava je pokazala tudi povezavo med številom žensk na vodilnih mestih in povečanjem števila prijav žensk na regionalne inženirske univerze.

»Da bi spremenili to stanje, morajo podjetja ponuditi praktične rešitve. Napovedane smernice je treba izvajati v vsakdanjem življenju, ženskam pa ponuditi pregledne, verodostojne in vključujoče priložnosti na karierni poti. Vendar pa to zahteva tudi resno spremembo odnosa – sprejeti je treba dejstvo, da so tudi ženske enakovredno nadarjene, izobražene in delovne kot moški,« poudarja Melanie Seier Larsen, izvršna direktorica in partnerka pri Boston Consulting Group.

V primerjavi z letom 2018 je aktualna raziskava pokazala tudi spremenjen odnos do dela. Če so leta 2018 mlajši moški in ženske za najpomembnejše vidike svojega dela večinoma šteli zahtevno, a uspešno delo, usposabljanje, učenje ter poklicni razvoj, se je to sedaj spremenilo. Danes moški in ženske vseh starostnih skupin, vključno z mlajšimi generacijami, v energetskem sektorju cenijo ravnovesje med delom in zasebnim življenjem ter varnostjo zaposlitve.