Londonska policija še vedno preiskuje, zakaj je ženska sredi štiridesetih danes zapeljala na travnik ob zasebni dekliški šoli za deklice, stare od štiri do enajst let, v Wimbledonu, nedaleč od znamenitih teniških igrišč, kjer prav zdaj poteka turnir. Na travniku so imeli piknik, tam je bilo veliko otrok, ženska z velikim land roverjem pa je zapeljala mednje. Osemletna učenka je umrla, reševalci pa so na kraju nesreče morali pomagati še šestnajstim ljudem, deset so jih odpeljali v bolnišnico, je sporočila metropolitanska policija.

Policija je voznico aretirala zaradi suma povzročitve smrti z nevarno vožnjo. Kot je razvidno s fotografij s kraja nesreče, se je avto pod kotom ustavil v zidu šole, okoli pa je polno miz za piknik. Med poškodovanimi naj bi bilo najmanj sedem otrok. »Gre za izjemno tragičen dogodek, z mislimi smo pri svojcih umrle deklice. Preiskava poteka, preiskovalci so na terenu. Lahko pa potrdim, da smo voznico aretirali,« je dejala Clair Kelland, načelnica lokalne policije.