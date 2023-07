Preiskovalna komisija francoskega senata je v poročilu o ravnanju TikToka zapisala, da bi morala družba do 1. januarja prihodnje leto razjasniti svoje povezave s Kitajsko. V nasprotnem naj bi se soočila s prepovedjo v Franciji in morda tudi v Evropi. Poleg tega mora platforma po oceni komisije izboljšati moderiranje vsebin in uvesti učinkovite starostne omejitve. Pri TikToku so obtožbe zavrnili in zatrdili, da poročilo ne odraža dejstev.

Francoska vlada je pred tem TikTok obtožila, da je skupaj z nekaterimi drugimi družbenimi omrežji zaradi širjenja fotografij in videoposnetkov odgovoren za spodbujanje nasilja med nemiri, ki so Francijo zajeli po smrti 17-letnika med prometno kontrolo minuli teden. Predsednik Emmanuel Macron je tudi zagrozil, da bi ta omrežja lahko ukinili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

TikTok v lasti kitajskega podjetja ByteDance so pred tem že prepovedali na vladnih napravah v Kanadi, Avstraliji, Novi Zelandiji, Veliki Britaniji in ZDA zaradi strahov, da bi lahko kitajske oblasti uporabljale aplikacijo za zbiranje informacij od uporabnikov ali za širjenje svojega vpliva. TikTok je tudi te obtožbe zavrnil, ByteDance pa je zanikal, da ga nadzoruje kitajska vlada.

Medtem so 38-letnemu policistu, ki je ustrelil 17-letnika in je obtožen nenaklepnega uboja, podaljšali pripor. Sodišče v Versaillesu je namreč danes zavrnilo njegovo zahtevo po izpustitvi, navaja AFP.

Po smrti 17-letnika alžirskih korenin v pariškem predmestju minuli teden so v več francoskih mestih izbruhnili nemiri - večinoma v revnih, večetničnih predelih, kjer se mnogi pritožujejo zaradi rasizma in diskriminacije. Zaradi sodelovanja v nemirih in vandalizma je francoska policija prijela več kot 3500 ljudi, ki so bili v povprečju stari 17 let.

Po besedah francoskega notranjega ministra Geralda Dermanina je bilo med nemiri podtaknjenih okoli 23.000 požarov, sežganih 12.000 avtomobilov, poškodovanih 273 poslopij varnostnih sil ter 168 šol in 105 mestnih hiš. Ranjenih je bilo tudi okoli 700 policistov in gasilcev.