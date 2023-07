Mestna občina Ljubljana in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije sta zaključili še en javni natečaj, in sicer za malo ledeno dvorano Tivoli, ki je načrtovana na ploščadi pred Halo Tivoli. Prvo nagrado je ocenjevalna komisija, ki ji je predsedoval podžupan Rok Žnidaršič, podelila predlogu, ki so ga podpisali Peter Plantan, Nataša Blažko, Maja Kovačič, Tanja Paulin, Ina Radšel, Peter Rakočević, Maria Ljuština, Matej Kučina in Petra Lešek.

Streha dvorane bo ozelenjena in povezana s parkom

Komisija je ocenila, da njihova rešitev od preostalih šestih natečajnih predlogov izstopa tako v urbanističnem kot arhitekturnem in krajinskem smislu. »Natečajni elaborat problematiko umeščanja dvoran v občutljivo krajinsko okolje rešuje s predlogom skoraj popolnoma vkopanega objekta. Avtorji predlagajo zasnovo pretežno krajinske ureditve, s poudarjenim manjšim delom vhodne fasade v severnem delu območja,« je izpostavila komisija. Ta pričakuje, da zmagovalni predlog zaradi vkopanosti objekta ponuja najboljša izhodišča za racionalno rabo energije. Streha objekta bo ozelenjena in se bo v naklonu spuščala proti obstoječim parkovnim površinam.

Poleg tega je ocenjevalna komisija pohvalila enostavno in logično razporeditev prostorov. Vstopna avla bo povezovala veliko ledeno dvorano, ki bo umeščena na jugu, in manjšo dvorano na severnem robu območja. Prek vstopne avle je predviden dostop do tribun, ki so v hokejski dvorani postavljene ob daljši stranici igrišča, v curling dvorani pa ob krajši stranici. Hokejska dvorana bi omogočala ogled do 300 gledalcem, tekme na štirih stezah za curling pa bi si lahko ogledalo do 100 gledalcev. »Razporeditev vhoda in programskih sklopov, kljub vkopanemu značaju objekta, omogoča naravno osvetlitev vhodne avle in dela tribun ter vizualni kontakt mimoidočih z uporabniki dvorane,« je v končnem poročilu zapisala komisija.

Preverjali tudi možnost gradnje podzemne parkirne hiše

Avtorji so preverili tudi možnost umestitve parkirne hiše pod obe dvorani. Opozorili so, da bi bilo pred odločitvijo za gradnjo podzemne parkirne etaže treba opraviti hidrogeološke-hidravlične študije, statično in izvedbeno pa bi to bilo mogoče. »Objekt dopušča umestitev podzemne garaže kapacitete približno 142 parkirnih mest za osebna vozila, ki bi v prvi vrsti služila za potrebe zaposlenih in športnikov v Hali Tivoli ter novi mali ledeni dvorani Tivoli ter za zaposlene v Muzeju novejše zgodovine,« je razvidno iz predloga avtorjev, ki menijo, da bi na ta račun lahko ukinili parkirišče Tivoli II in ga spremenili v dodatno zeleno površino.

Zmagovalna rešitev je po oceni avtorjev brez davka na dodano vrednost vredna 14,8 milijona evrov. Pripravljalci občinskega proračuna so gradnji male dvorane Tivoli namenili 13,7 milijona evrov, proračun pa še razkriva, da so zaradi vključitve dvorane za curling v nov tivolski objekt na magistratu opustili namero graditi dvorano za curling v Zalogu.