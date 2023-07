Nad trgom še vedno visi dogajanje v zvezi z ustanovitvijo sklada Bitcoin ETF; lani ga je ustanovil največji upravljalec premoženja na svetu BlackRock. Ameriška komisija za vrednostne papirje (SEC) je prejšnji teden vlogo BlacRocka pri ustanovitvi sklada označila kot pomanjkljivo. V odgovor so pri upravljalcu že dopolnili predlog in ga predali v nadaljnjo obravnavo.

V tem tednu je o ustanovitvi sklada Bitcoin ETF spregovoril izvršni direktor te finančne družbe. Intervju je potekal v živo na eni izmed uveljavljenih ameriških televiziji, v njem pa je Larry Fink javno podkrepil prepričanje o prihodnosti bitcoina in digitalizaciji vrednostnih papirjev. Sam bi izpostavil del intervjuja, v katerem je govor o vrednosti največje kriptovalute. Fink vidi bitcoin kot alternativno investicijo zlatu, kar je tisto, o čemer podporniki kriptovalut govorijo že od samega začetka. Po njegovih besedah bitcoin ne pripada nobeni državi in ni vezan na nobeno valuto, kar pomeni, da je mednaroden in finančno neodvisen. Zaradi teh lastnosti bi lahko varoval pred inflacijo, težavami katere koli države ali devalvacijo katere koli valute. Seveda je govor o finančnih rešitvah in ohranjanju vrednosti premoženja posameznikov. Gre za javni izkaz zaupanja enega najvplivnejših ljudi v svetu financ.

Čeprav so vse oči trenutno uprte v bitcoin, velja pogledati, kaj se dogaja pri ethereumu. Slednji je septembra lani prešel na nov konsenz potrjevanja blokov, imenovan »proof of stake«. Od takrat se je, kot posledica novega načina delovanja, število ethrov, ki so na voljo, zmanjšalo za 0,3 odstotka. Tudi v prihodnje gre pričakovati, da se bo število žetonov še dodatno zmanjšalo. Manjša ponudba ob enakem povpraševanju v teoriji pomeni višjo ceno sredstva. Poleg tega se število zastavljenega ethra (zastavitev je potrebna za delovanje ethereumove blokovne verige) neprekinjeno povečuje vse od nadgradnje. Prejšnji teden je število zastavljenih žetonov preseglo število žetonov, ki so na voljo na centraliziranih borzah (Coinbase, Binance itd.). To še dodatno zmanjšuje ponudbo in kaže na zaupanje investitorjev v ethereum na dolgi rok.