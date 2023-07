Tadej Pogačar ima v svoji kolesarski karieri rad izzive, saj jih je zavoljo svoje superiornosti deležen bore malo. Lani mu je na dirki po Franciji boleč poraz zadal Jonas Vingegaard in slovenski čudežni deček kolesarstva je letos na Tour prišel še posebno motiviran. Odkrito je napovedal boj za tretjo rumeno majico v karieri, kar je nakazal z resnima napadoma že v prvi in drugi etapi. Večje prednosti 24-letniku ni uspelo priboriti. Še več, v prvi pravi gorski etapi, peti dan Toura, je doživel nov poraz, ki mu ga je vnovič zadal Vingegaard. Volk s Klanca pri Komendi je na poti do kraja svoje prve etapne zmage na Touru v Larunsu izgubil dobro minuto, kar je pri slovenskih navijačih sprožilo obilico dvomov. Pogačar je odgovoril v svojem slogu in še enkrat dokazal, zakaj je številka ena svetovnega kolesarstva.

Razmišljal o poti domov

Četrtek je na 110. dirki po Franciji prinesel novo gorsko preizkušnjo v Pirenejih. Kolesarji so morali opraviti s štirimi kategoriziranimi vzponi in skoraj 4000 višinskimi metri. Dirka se je razplamtela na tretjem vzponu, ob vzpenjanju na sloviti Tourmalet. Mitski vzpon dirke po Franciji je vnovič poskrbel za selekcijo na dirki, kjer pa je Jumbo-Visma ponovila napako Emiratov iz dneva pred tem in prezgodaj žrtvovala celotno moštvo za napad.

Branilec lanske zmage je začutil, da ima priložnost odločiti Tour sebi v prid že v šesti etapi, kar se je izkazalo za račun brez krmarja. Pogačar se je pokazal v povsem drugačni luči kot dan pred tem in uspelo mu je odbiti vse napade tekmecev. »Jonas se je počutil izjemno močnega, zato nas je poslal v napad. Čeprav je bilo do konca etape še 50 kilometrov, je čutil, da se lahko sam odpelje do cilja. Dali smo vse od sebe, a vrh Tourmaleta je z njim prečkal Tadej Pogačar, kot se vedno zgodi na Touru. Sledil je le še boj mož na moža do konca, in čeprav smo vzeli rumeno majico, ni nikoli dobro izgubiti čas,« je misli Jonasa Vingegaarda ob vzpenjanju na mitski klanec povzel zvesti pomočnik Sepp Kuss.Da je šlo resnično na nož, je priznal tudi slovenski as v beli majici. »Jumbo je narekoval izredno močan tempo na Tourmalet. Mislil sem že, da je to to. Lahko pospravimo kovčke in gremo domov, a na srečo sem ostal zraven dokaj enostavno,« je trenutek, ko sta se prva favorita odcepila od tekmecev, komentiral Tadej Pogačar.Slovenski as je pred vzponom ekstra kategorije snel rokavice, kar se je zgodilo prvič po poškodbi zapestja. Pogi sicer vedno kolesari brez rokavic in očitno mu je to dalo dodatnih moči.

Hindley se je boril za življenje

Pogačar in Vingegaard sta pred ciljnim vzponom na Cambasque ujela zadnje ubežnike in si pred glavnino priborila več kot dve minuti prednosti. Jasno je bilo, da se bosta med seboj pomerila za zmago, čeprav je imel Danec ob sebi še Wouta van Aerta, ki je vnovič odlično prikazal tako imenovani most, kako pomagati svojemu kapetanu, ko se znajdeš v begu dneva. Na 16-kilometrskem klancu je Belgijec dal vse od sebe, a Vingegaard ni mogel dokončati dela. Nasprotno, 2,5 kilometra pred ciljem je napad sprožil slovenski as in Vingeaard ni imel odgovora. »Ni šlo za revanšo, a občutek, da sem prišel do etapne zmage in vzel nekaj sekund, je naravnost fantastičen,« je bil razumljivo zadovoljen Tadej Pogačar, ki je Danca na cilju prehitel za 24 sekund in prejel še štiri bonifikacijske sekunde več. »Napadel sem v pravem trenutku in prišel do desete etapne zmage na Touru. Prihajam za tabo, Mark,« se je smejalo Pogiju, ki je izzval Marka Cavendisha, da bo podrl njegov rekord po številu etapnih zmag, ki je trenutno pri številki 34. »Urška, ki je bila danes že v domači oskrbi, mi je dala dodaten zagon in zagotovo zmago posvečam njej,« je še dejal Pogi in dodal, da njegova zaročenka Urška Žigart po padcu na Giru ni utrpela hujših poškodb.

Jonas Vingegaard, ki je na cilj prišel 24 sekund za Pogačarjem in postal novi vodilni kolesar v skupnem seštevku, in Slovenec sta na šesti etapi vnovič pokazala, da sta brez konkurence. Brez odgovora na napad prvih favoritov je ostal tudi Avstralec Jai Hindley, ki je le en dan nosil rumeno majico vodilnega kolesarja. »Ob napadu Jumba na Tourmalet sem se postavil v pravi položaj. Boril sem se, kot bi šlo za življenje, a nisem mogel ostati zraven. V rumeni majici sem preživel dan, ki je vseboval mitske vzpone, in neizmerno užival,« je predajo majice vodilnega komentiral Jai Hindley.

Po dveh izredno zanimivih dnevih v Pirenejih, ki sta poskrbela za polno preobratov in izenačenost na dirki, je jutri na sporedu povsem ravninska etapa, ki bo sprinterjem dala novo možnost za boj za zeleno majico.

*** Na žalost mi ni uspelo dobiti etape, a z rumeno majico sem izredno zadovoljen. Resnično bi se rad zahvalil vsej ekipi, ki je bila izjemna, še posebno Wout. Jonas Vingegaard