Gradbena dela na delu pločnikov in kolesarskih stez ob Linhartovi cesti potekajo že ves teden, zaradi posega so tudi posekali eno drevo. V javnem podjetju Energetika Ljubljana so pojasnili, da na Linhartovi cesti menjavajo dva 45 let stara odseka vročevoda, ki prečkata omenjeno cesto. Na štirih lokacijah so zato izkopali gradbene jame z namenom prekinitve vročevoda.

Napovedali so še, da bo v začetku avgusta podoben obseg del izveden še v križišču Linhartove in Topniške ulice. »Tudi ta zapora bo izvedena za vikend. V tem primeru bo popolna zapora Linhartove ceste med Topniško in Matjaževo ulico,« so sporočili z Energetike in zagotovili, da bosta v času avgustovske zapore Linhartova cesta v smeri proti Dunajski in Topniška cesta normalno prevozni.

»Gre za pripravljalna dela pred obnovo Linhartove ceste, ki jih je zaradi zagotavljanja oskrbe odjemalcev s toploto mogoče izvesti le zunaj ogrevalne sezone. V času del bo prekinjena oskrba s toploto za stavbe Topniška 2, 4, 15, 17, 19 in 13,« so na Energetiki pojasnili, zakaj teh del ne morejo izvesti hkrati z rekonstrukcijo Linhartove ceste, ki naj bi se začela letos jeseni.