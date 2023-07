Kras je bil zagotovo zgodba o uspehu, a z željo, da se nam ta letos ne bi ponovila. Ljudje iz vse Slovenije so prek lokalnih gasilskih društev in enot civilne zaščite pošiljali na Kras vsega – od čokolade in energijskih pijač naprej. Ne poznam niti enega takega primera v Evropi. Po drugi strani pa je ta ista Evropska unija takoj stopila skupaj in nam dala vso potrebno tehnično podporo, ki je – če govorimo o letalski floti – žal nimamo. S tem smo lahko zavarovali velik del kraške narave. Še zmeraj pa so bili na tleh Primorci in Notranjci, ki so jim pomagali gasilci iz vse Slovenije. In odločitev, da so se odpravili sem, ni bila enostavna. Potem ko so poljubili ženo in otroke v slovo, jih je tu čakalo območje, skozi katero je šla Soška fronta in bombe so se aktivirale vsakih nekaj minut. Hvala bogu, da je šlo brez žrtev, za kar pa se je treba zahvaliti izjemno dobri organiziranosti akcije.

Verjamem v Slovenijo in verjamem v ljudi. x Delo