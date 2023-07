Ne bom polemiziral z zagovorniki katere koli lokacije za splošno bolnišnico za celotno Gorenjsko, saj ima vsak svoje bolj ali manj utemeljene argumente. Tako velja to za Jesenice, Radovljico kot Kranj. V vseh razpravah bolj pogrešam strokovne argumente in kakšne dejavnosti bi ta nova bolnišnica opravljala. Veliko je govora o dostopnosti, kar je sicer pomembno, a ob dobro organizirani urgentni službi predvsem na Jesenicah in Kranju, to ne bi smel biti tak problem.

Nikoli in nikjer pa nihče ne omenja Golnika kot ene, po mojem mnenju, najbolj primernih lokacij za novo gorenjsko bolnišnico zaradi ugodne klime, kar je pri načrtovanju lokacije bolnišnic vedno zelo pomembno. Na Golniku je po prvi svetovni vojni nastal sanatorij za tuberkulozo, iz katerega je postopoma predvsem po drugi svetovni vojni nastala vrhunska specializirana bolnišnica za vse pljučne bolezni, vključno s pljučno tuberkulozo in več let tudi žensk s tuberkulozo rodil. Bila je tudi učna baza za celotno bivšo državo, za Slovenijo pa je še sedaj. Vanjo so prihajali na strokovno izpopolnjevanje in se učili vrhunskih metod diagnostike in zdravljenja vseh pljučnih bolezni specializanti in specialisti iz celotne Jugoslavije.

Zaradi potreb spodnjega dela Gorenjske je v šestdesetih letih sedanja Univerzitetna klinika Golnik vse bolj postajala splošna bolnišnica za internistične bolnike z dobro razvito diagnostiko in zdravljenje tudi drugih internističnih bolezni, med katerimi velja izpostaviti predvsem alergologijo in kardiologijo.

Odločitev o novi gorenjski bolnišnici mora biti dobro pretehtana z vseh strokovnih vidikov in nikakor politična. Bolj kot lokacija je pomembna najvišja možna strokovnost, ki bo sledila razvoju medicine naslednja desetletja.

dr. Marjan Fortuna, Kranj