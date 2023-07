Mufti Porić ni in ne bo doživel kritike, ker je svojim vernikom povedal stališče islama do te problematike. Tudi Cerkve nihče ne kritizira, če svojim vernikom evtanazijo prepoveduje. To stališče je znano in razumljivo: če je življenje božji dar, ga človek nima pravice odvzeti. Zato so v preteklosti samomorilce pokopavali brez obredov in za obzidji pokopališč. Do tu je vse v redu. Čisto nekaj drugega pa je, če visoki dostojanstvenik v okviru cerkvenega obreda izkoristi prisotnost visokih politikov in jim razlaga cerkvena stališča o kaki družbeni ali politični problematiki. Kleriki so avtoritete za svoje vernike, ne pa tudi za vse ostale državljane, še najmanj pa za državo. To ne pomeni, da so verniki odrinjeni iz politike, kot se nemalokrat sliši iz cerkvenih vrst. Vernik se kot aktiven državljan lahko zavzema za svoje vrednote v strankah, ki zastopajo njegove vrednote, kot volivec in v nevladnih organizacijah. To je edino, kar je sprejemljivo v laični in demokratični družbi.

Žal pa so pri RKC nemalokrat opazne težnje, da bi bila državna cerkev. To se lepo kaže ravno pri maši za domovino, pri kateri pričakujejo, da se je bodo udeležili vsi vidnejši predstavniki države. Prav je, da pri namenski maši verniki molijo za dobrobit domovine, toda kaj naj pri tej maši počne, na primer, Luka Mesec? Naj se gre tja slikat zato, da bi dobil še kakega vernega volivca? Ali pa zato, da RKC prizna status državne cerkve? Zakaj nikogar ne moti, da maš in obredov za domovino ne uprizarjajo tudi druge verske skupnosti: evangeličani, pravoslavni, muslimani, Jehove priče, Hare Krišna? Vsi ti so slovenski državljani in je Slovenija njihova domovina.

RKC v Sloveniji ima vsaj dva problema. Prvič je, v primerjavi s situacijo drugod po Evropi, izredno konservativna. Drugič pa je prepričana, da je izgubila položaj, ki ga je imela pred drugo vojno, zaradi povojne komunistične oblasti. Popolna zmota, ta status je po vojni izgubila povsod po Evropi in komunizem nima nič s tem. Po vojni so napočili drugačni časi. Na drugem vatikanskem koncilu je to RKC spoznala in klerikom prepovedala neposredno politično delovanje. Se je pa slovenska cerkev od komunističnih oblasti navzela nekih manir. Na primer, vsako kritiko na svoj račun razume kot napad na Cerkev, napad na vero. Podobno, kot je bila vsaka kritika v prejšnjem režimu označena za napad na Partijo, napad na socializem, napad na samoupravljanje, napad na delavski razred.

Tone Rački, Ljubljana