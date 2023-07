V ponedeljek, 3. julija, je na nebu zasijala polna luna v znamenju kozoroga, in kot so zapisali v Slovenskih novicah, se tovrstno stanje debelosti lune imenuje tudi superluna, saj je zaradi bližine Zemlji videti precej večja kot običajno. Čeprav se to zgodi približno tri- do petkrat na leto, so še navrgli, bo letošnja za okoli 7 odstotkov večja in bo vplivala samo na štiri astrološke znake: ovna, raka, tehtnico in kozoroga. Vsi ostali si torej lahko oddahnejo, čeprav za kratek čas, saj na vsa znamenja pod nebesnim svodom preži nevarnost vseh nevarnosti – El Niño. Ta je po sporočilu za javnost, ki so ga širom domovine razposlali s Slovenske tiskovne agencije, tik pred vrati. In z njim se, kot so poudarili, ni šaliti, kar so, kot so izpostavili, obelodanili pri Svetovni meteorološki organizaciji. In napovedi niso obetavne, saj se nam obetajo suše, požari, poplave in monsuni, kot svarijo. »Vplive pojava, ki nastane zaradi segrevanja zgornjih plasti vode v Tihem oceanu in bo pustil dolgoročne posledice za zdravje ljudi, ekosistemov in gospodarstva, naj bi čutili vse do pomladi leta 2025,« se glasi opozorilo, ki ga v prihodnjih mesecih nikakor ne gre prezreti.

Vedeževalec Blaž kot grški bog

Z uvidom v prihodnost pa se ne spopadajo zgolj strokovno podkovani znanstveniki, ampak med vidci najdemo tudi kakšnega bolj laičnega strokovnjaka. Ena takšnih je Nika Zorjan, ki je po poročanju Slovenskih novic na eni izmed medmrežnih skupnosti iskreno odgovorila na vprašanje, koliko otrok si želi, in med drugim izdala, da si želi enega in da v sebi ve, da bo dobila hčerko ter jo poimenovala Olivia. Vendar je hkrati dodala, da trenutno še ni pravi čas za potomstvo, saj se zdaj posveča karieri. Čisto pravi poklicni napovedovalec prihodnosti Blaž Knez, doma in po svetu sicer bolj znan kot vedeževalec Blaž, pred čigar prerokbami trepetajo radovedneži, lačni globljega vpogleda v prihodnost, pa se je po pričevanju taistega sredstva javnega obveščanja javil iz Grčije ter za spremembo razpredal zgolj o počitniških temah in cenah, ki prežijo na hedoniste v najbolj prestižnih kotičkih sveta. »Mikonos? Pravijo mu tudi 'otok debelih denarnic'. Prisrčno osebje, čudovite plaže, občasno pa te za ležalnik olupijo bolj kot sončne opekline. Tja ne zaviješ z lahko denarnico, razen če si bolj za modni šov kot za pijačo na plaži,« je strnil svoje vtise z dopusta prvi prerok domovine in dodal, da mu je še posebej v dobrem spominu ostala prijazna Grkinja v eni izmed lokalnih trgovin, ki mu je celo pomagala izbrati pončo, zaradi česar se je počutil kot grški bog. Seveda je vse skupaj podkrepil še z dokaznim materialom. Fotografijo samega sebe, oblečenega v božji grški pončo.

Damjan Murko na prizorišču umora

Z rajskih destinacij pa ne prihajajo samo navdušujoča poročila naših zvezdniških velesil. Na portalu metropolitan.si so objavili čustven izliv pevke in podjetnice Rebeke Dremelj ter pevca zabavne glasbe in plesalca Sebastijana Podgornika, sicer bolj znanega pod imenom Sebastian, ki sta se znašla v težavah na poti domov s sanjskega Zanzibarja, kjer sta bila po uradnih informacijah na delovnem obisku. »Ljudje moji dragi, jaz česa takšnega v življenju še nisem doživela, pa sem že zelo veliko prepotovala, sploh pa Seba,« se je izpovedala Dremljeva in dodala, da so za nastalo situacijo krivi nesposobneži na Zanzibarju. Šlo je za to, da so jima prestavljali let nazaj v objem domače grude in da sta skupaj s sotrpini celo noč čakala na letališču ter šele ob peti uri zjutraj končno dobila hotelsko sobo, kjer sta se lahko oprhala. Drama se je nadaljevala še naslednji dan, po prihodu nazaj na letališče, kjer sta po zabeleženem preživela skupaj celih 42 ur, dokler gruče popotnikov niso najprej izkrcali v Dubaju, od tam pa jih transportirali naprej do Dunaja ter nato do očetnjave. Da v tujih deželah le ni vse tako lepo, kot se včasih zdi, je na lastni koži občutil še en nadarjen glas Slovenije, Damjan Murko, ki je po preverjenih informacijah spletnega portala Žurnal24 s svojo družinico za nekaj dni odšel na dopust v pregovorno romantičen Pariz. Del potovanja je bil, kot je slikovito oznanil Murko, katastrofa. Najprej je v taksiju izgubil telefon, ki pa mu ga je uslužen voznik dostavil v hotel. Potem je, kot je izdahnil, izvedel nekaj srhljivega. Ko so zapuščali hotel in se odpravljali na letališče, je pred vhodom v hotel nastala ogromna zmeda. »Mislili smo, da se nekaj praznuje, saj je pokalo, kot da bi se slišal ognjemet. Šel sem do recepcije in vprašal, kaj se dogaja, in povedali so mi, da se je v sobi zraven naše zgodil umor. Kmalu za tem sem zagledal tri velike policijske kombije in rešilne avtomobile,« je vzhičeno pripovedoval Murko in dodal, da je šokirani družini odleglo, ko so se končno pripeljali na letališče, kjer pa se je drama nadaljevala v obliki odpovedanega leta. »Letališča so stavkala in obvestili so nas, da so vsi leti odpovedani ter da si moramo na lastne stroške kupiti novo karto in da naj ostanemo še nekaj dni v Parizu,« je o nizu nepričakovanih nevšečnosti razglabljal Murko. No, na koncu se je za mariborskega slavca in družino avantura končala srečno. »Uspelo nam je najti let. Kljub tem trem stvarem, ki niso bile prijetne, nam je bilo zelo lepo. Sinček je v Disneylandu užival. Vedno, ko se nam zgodi kaj slabega, poskušamo to odmisliti in se skoncentrirati na dobre stvari,« je na koncu dejal Murko.

Kje bo dopustovala naša politična elita?

Med pomembnimi osebnostmi, ki so se minuli teden razgovorile o počitniških dogodivščinah, se je znašel še prvi zvezdnik državne televizijske hiše Mario Galunič in v izčrpnem pričevanju za revijo Lady oznanil, da so njegove poletne avanture že končane. »Zadnje čase zelo rad na poletni dopust odpotujem čim bolj zgodaj, da se izognem pretirani gneči. In tudi letos je bilo tako. Že v prvih dneh junija sem bil v Grčiji na nekaj otokih, bilo je odlično, predvsem sem užival ob dobri hrani in brezdelju. To je bilo edino, kar sem potreboval,« je raport, ki ga je delil z zainteresirano javnostjo. Če je super TV Mario svoj dopust že končal, pa se vladajoči politični razred nanj šele odpravlja. In sodeč po objavljenih izsledkih raziskave, ki so se je lotili na spletnem mestu siol.net, njihov dopust ne bo niti približno tako ležeren kot pri našem največjem TV zvezdniku. »Ministri, ministrice in prvaki strank bodo letošnje počitnice preživeli različno. Nekateri na domači obali, drugi v tujini, tretji lokacije še niso izbrali. Dopust mnogi preživljajo tudi precej aktivno, s športom, delom okoli hiše ali pa vnuki. Koliko prostih dni si bodo privoščili, je razkrila peščica, nekateri pa na vprašanje, kako bodo preživeli poletje, niso želeli odgovarjati,« je strnjen povzetek poročila o prihodnjih dneh naše politične elite. Predsednik SDS Janez Janša bo, so izdali, kot vsako leto tudi letos dopust preživljal na letnem taboru SDS v Lepeni, Matej Tonin, predsednik NSi, bo dopustoval na Malem Lošinju na Hrvaškem, kjer bo preživel 14 dni, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han bo dopust preživel z družino in prijatelji na Pagu, na hrvaški obali in na istem kraju kot zadnjih nekaj let bo tudi letos z družino dopust preživel minister za obrambo Marjan Šarec. »Malo morja, malo hribov, malo kolesarjenja,« je zasliševalcem sporočila ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, kam jo bo mahnil vrhovni poglavar Vlade Republike Slovenije Robert Golob, pa nismo izvedeli, saj so iz njegovega kabineta sporočili le, da se bo na dopust odpravil v prvi polovici avgusta.