Po besedah Leeja mora zakonodajni svet »zapolniti institucionalne vrzeli« in iz okrožnih svetov popolnoma izključiti protikitajske »destabilizacijske sile«. Prodemokratične svetnike je obtožil oviranja in politizacije okrožnih svetov, ki so svetovalna telesa in naj bi se ukvarjala zgolj z vprašanji preživetja, kot so prometne poti in higienski pogoji.

V skladu z novimi pravili bodo 80 odstotkov mest v okrožnih svetih zasedli uradno imenovani predstavniki ali pa jih bodo izbrale pooblaščene skupine. Kandidate bodo tudi strogo preverili. Naslednje volitve v okrožne svete so v Hongkongu sicer predvidene novembra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

EU je obsodila potezo hongkonških oblasti. Kot je sporočila evropska diplomatska služba, novi sistem »močno zmanjšuje možnost prebivalcev Hongkonga, da izberejo predstavnike, ki skrbijo za zadeve v okrožju«. Po njeni oceni poteza tudi sproža »resna vprašanja o stanju temeljnih svoboščin, demokracije in političnega pluralizma v Hongkongu«.

Junija 2019 so v Hongkongu potekali množični prodemokratični protesti, ki so trajali sedem mesecev in so bili pogosto nasilni. Policija je na njih aretirala na tisoče ljudi. Kitajske oblasti so od takrat zatrle vsakršna nesoglasja v mestu in predpisale, da lahko javne funkcije zasedajo le »patrioti«.

Na zadnjih volitvah v okrožne svete, ki so potekale na vrhuncu omenjenih protestov, je sicer prepričljivo slavil prodemokratični blok.

Hongkong, ki je bil od sredine 19. stoletja pod nadzorom Velike Britanije, je leta 1997 postal del Kitajske v skladu z načelom »ena država, dva sistema« in dogovorom, ki naj bi določene svoboščine njegovih prebivalcev ščitil najmanj 50 let, do leta 2047.