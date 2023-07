Na Jadranu so se cene v prvem četrtletju tega leta v primerjavi z zadnjim trimesečjem 2022 zvišale za 3,6 odstotka, drugod po državi pa za 5,5 odstotka, kažejo podatki hrvaškega zavoda za statistiko.

V medletni primerjavi so se cene v Zagrebu zvišale za 14,7 odstotka, na obali za 13,2 odstotka, drugod pa za 16,6 odstotka.

Četrtletni padec cen v hrvaški prestolnici so zabeležili kljub vstopu Hrvaške v schengensko in evrsko območje s 1. januarjem, zaradi katerega so nepremičninski strokovnjaki pričakovali večje zanimanje tujcev za nakup nepremičnin. Obenem je spomladi potekal tudi zadnji državni razpis za subvencionirane stanovanjske kredite, zaradi katerega so stanovanja aktivneje iskale mlade družine.

Med članicami EU, za katere je imel evropski statistični urad Eurostat podatke, so se stanovanjske nepremičnine na začetku leta najbolj podražile prav na Hrvaškem. Sledile so Litva (13,1 odstotka), Bolgarija (9,5 odstotka), Estonija (9,2 odstotka) in Slovenija (8,8 odstotka).