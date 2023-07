Drama na letalu

Mlad Britanec je prejšnji vikend tik pred vzletom iz Zadra začel kričati, od osebja zahteval, da odprejo vrata letala, da bi se sam prebil do njih, pa sta mu preprečila dva druga potnika. Aretirali so ga, med preiskavo pa naj bi mladenič napadel celo policista. A to se dogaja le v tujini, kajne? Jok, brate, odpade! Podoben incident se je pred dnevi odvil na brniškem letališču, ko naj bi slovenska potnica skušala najprej obračunati s starejšo gospo, ki je sedela ob njej, nato pa še z drugimi. Ko jo je prosila, naj si iz ušes vzame slušalke in primerno nastavi telefon za letenje, je ženska začela kričati in udrihati okoli sebe. Ko je v spor posegla stevardesa, jo je skupila še ona. Potnica naj bi vanjo zarila nohte, za povrhu pa jo celo ugriznila. Na pomoč je priskočilo pet moških, ki so jo uspeli umiriti. Let so zaradi pomanjkanja kabinskega osebja odpovedali, nasilno žensko pa predali letališki policiji. Kaznovali so jo zaradi kršitve javnega reda in miru in sicer z okoli 250 evri globe.

»Parkiran« kuža

Kršitev JRM so obravnavali tudi policisti v eni od garažnih hiš v Kopru. Ko je 70-letni domačin skušal avto pustiti na določenem prostoru, je bil tam že parkiran večji pes. Da bi se žival umaknila, je voznik pohupal, kar je skrbnika psa razjezilo. 68-letnik je prišel do avta, se s pestjo spravil na pokrov motorja, na voznika pa sprva le z žaljivkami in zmerljivkami. Ker se mu to ni zdelo dovolj, ga je ob izstopu iz avta še boksnil v obraz. Kuža jo je odnesel brez posledic. Česar pa ne moremo trditi o nesrečnem štirinožcu, ki je prav tako na območju Kopra poginil na »sprehodu« z opitim skrbnikom, ko ga je ta privezal na moped. Ko je 67-letnik opazil, da za seboj vleče le še truplo, je zapeljal do smetnjaka in ljubljenčka odvrgel med biološke odpadke. Ker naklep in intenziteta dejanja nista bila dokazani, bo moški moral plačati le 800 evrov globe, zaradi mučenja živali pa ga ne bodo preganjali.

Do službe prek vrste

Veliko lepše se bo v življenju godilo petim novopečenim policistkam in šestim policistom, ki so se sredi junija kar brez razpisa, »prek vrste« zaposlili na Gmajnicah. Službena psička Mandy je namreč skotila kar enajst belgijskih ovčarjev, za kar upamo, da bo prejela medaljo ali pa vsaj dodatno pest priboljškov. Nekaj tednov stare kepice se trenutno ukvarjajo le hrano in spanjem (in to celo med delovnim časom, opozarjajo policisti), kaj kmalu pa bo uživancije konec. Takrat se bodo usposabljali za delo na terenu, da bodo lahko skrbeli za mir in varnost vseh nas.

Odstavni pas ni parkirišče!

Saj razumemo, da je bila moldavska družina že utrujena od dolge poti, ampak da je ata dveh malih otrok avto sredi noči ustavil kar na odstavnem pasu avtoceste in se skupaj z družinico odpravil spat, je pa res povsem nerazumno. A prav na spečo družino v avtu na odstavnem pasu so v noči na četrtek naleteli celjski policisti. Varno so jo pospremili do najbližjega počivališča, vozniku pa so zaradi neodgovornega in zelo nevarnega dejanja izrekli globo. Policisti so opozorili, da je že ustavljanje na odstavnem pasu, kakor tudi sama vožnja in nenazadnje hoja po njem, izredno nevarno početje, ki se nemalokrat tudi tragično konča. Tudi zakon to prepoveduje. Hja, morala bi tudi zdrava pamet, no.

Sram naj jih bo!

Težko je razumeti, da bi nekdo kradel gasilcem, ki venomer prvi priskočijo na pomoč. Še manj prostovoljnim društvom, ki že tako težko nabavijo novo opremo in poskrbijo za vse ostale izdatke. A prav to se je zgodilo v Šentjerneju, kjer so pred tedni vlomili v njihove prostore in iz vozila v zaklenjeni garaži odnesli za tri tisoč evrov opreme za tehnično pomoč ob intervencijah. Gasilci so upali, da bodo tatovi uslišali njihove prošnje in plen vrnili, a se to ni zgodilo. »Razočarani smo nad sistemom, ki dovoli, da tako početje ostaja nekaznovano,« so sporočili prek facebooka. »Je res treba krasti gasilcem?« so se še vprašali. Objavili so fotografije z varnostnih kamer, ki so posnele tri (mlajše) storilce s psom. Obrazov z njih se ne da prepoznati.