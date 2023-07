Policija je pojasnila, zakaj je v torek skupina do zob oboroženih specialcev v strnjenem naselju v Grosupljem aretirala nekega moškega, kar je seveda vznemirilo sosesko, posnetki pohoda specialcev pa so zaokrožili tudi po medmrežju. Vse se je začelo v ponedeljek malo pred polnočjo, ko je policijo nekdo poklical glede sumljive osebe v garažni hiši na območju Viča. Ta človek naj bi namreč nekaj dni prej na tem območju streljal v zrak. Policisti so se odzvali, vendar je možakar ob njihovem prihodu pobegnil z avtom. 26-letnik je pred policisti bežal proti Lavrici in naprej proti Ribnici. V Velikih Laščah so ga skušali ustaviti s stingerjem. Voznik ga je prevozil in ker mu je naprava prebodla gume, tudi ustavil. A je naprej pobegnil peš v bližnji gozd. Policisti so vozilo zavarovali in pri tem v njem opazili dele orožja in naboje, zato so ga zapečatili in zasegli. Voznika pa kljub večurnem iskanju niso našli.

So pa očitno dobro vedeli, za koga gre in ga »obiskali« naslednji dan. »Na podlagi predhodnih dejanj osebe, videnih delov orožja v vozilu in zbiranja obvestil so upravičeno pričakovali, da je oseba oborožena in nevarna, zato so v izvedbo hišne preiskave vključili tudi policiste specialne enote policije,« je pojasnila tiskovna predstavnica PU Ljubljana Aleksandra Golec. V torek popoldne so tako vstopili v hišo v Grosupljem. Najprej so omejili gibanje šestim ljudem, nato pa locirali osumljenca, ki se je zabarikadiral v sobo. Ko so specialci vdrli vanjo, je v njih usmeril orožje. Uspeli so mu ga vzeti in ga prijeti. Nihče ni bil poškodovan, so pa policisti poklicali reševalce, da so ga odpeljali v zdravstveno ustanovo, saj je »osumljenčevo zdravstveno stanje kazalo, da potrebuje ustrezno oskrbo«.

Policisti so nato v tej hiši in še v dveh vozilih našli in zasegli revolver, 2 pištoli, 9 pušk in večjo količino različnega streliva. »Ena izmed pištol, ki jo je imel v posesti osumljeni, je nelegalna in njen izvor še preverjamo. Ostalo orožje je last dveh družinskih članov osumljenega, ki imata zanj ustrezna dovoljenja. Ker pa osebi nista zagotovili ustrezne hrambe orožja, jima je bilo orožje zaseženo in bo na upravno enoto podan predlog za odvzem,« je še pojasnila Aleksandra Golec.

Osumljenega, ki ga doslej policija še ni obravnavala, zdaj čaka prekrškovni postopek zaradi posesti orožja ter kazenske ovadbe zaradi nevarne vožnje, preprečitve uradnega dejanja ter povzročitve splošne nevarnosti.