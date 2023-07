Predlog zakona, ki so ga pripravili v SDS, je bil edina točka na današnji izredni seji DZ. Poslanke in poslanci o njem niso glasovali, saj ga ni potrdil že parlamentarni odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide.

V današnji krajši razpravi sta bili opozicijski poslanski skupini kritični do vlade, češ da težavam upokojencev namenja premalo pozornosti. Tako poslanska SDS Karmen Furman kot poslanec NSi Aleksander Reberšek sta med drugim opozorila na kadrovsko stisko v domovih za starejše, zaradi katere ti ponekod že ne sprejemajo več novih stanovalcev.

Poleg tega so se, kot je dejala poslanka Furman, višji stroški dela in storitev prelili na pleča oskrbovancev, med katerimi je že več kot polovica takih, ki sami niso zmožni poskrbeti za plačilo stroškov. V poslanski skupini SDS so zato kritični do zamika zakona o dolgotrajni oskrbi, sprejetega v mandatu prejšnje vlade, po katerem bi oskrbovanci že z letošnjim letom plačevali zgolj t. i. »hotelski del storitev«.

Po mnenju Reberška bi pri sprejemanju zakonodaje morali biti bolj solidarni, ko gre za najšibkejše dele družbe. Ministrstvo je pozval, da domovom za starejše takoj zagotovi sredstva za kritje višjih stroškov. »Staranje prebivalstva je dejstvo, zato časa za časovnice več ni,« je opozoril.

Očitke opozicije, da vlada na področju starejših ne dela ničesar, je zavrnil poslanec Svobode Dejan Premik. Kot je dejal, gre za sprenevedanje in zavajanje javnosti ter naštel nekaj ukrepov za blaženje draginje starejših, kot so uskladitev pokojnin, energetski dodatek, božičnica, zagotovljena vdovska pokojnina ... Dodal je, da je v časih draginje treba posegati z interventnimi ukrepi, a ti ne morejo biti večni, zato je treba poiskati sistemske rešitve, kot je zakon o dolgotrajni oskrbi.

S tem se je strinjal tudi poslanec SD Soniboj Knežak, ki je spomnil, da bo država do konca leta sofinancirala višje stroške dela, ki so posledica dogovora o višjih plačah. »Kljub proračunskim omejitvam bomo torej poskrbeli, da se bodo cene oskrbnin zvišale postopoma in na način, da zvišanje ne bi preseglo stopnje inflacije,« je dejal. Opozoril pa je, da se manevrski prostor države pri blaženju posledic draginje vedno bolj zmanjšuje, saj bo prihodnje leto ponovno začelo veljati fiskalno pravilo.

Poslanec Levice Milan Jakopovič pa je med drugim izpostavil, da je trenutno v koalicijskem usklajevanju predlog za podaljšanje ukrepa za kritje višjih stroškov materiala in storitev v domovih za starejše, ki se je iztekel z junijem. Ministrstvo za solidarno prihodnost medtem pripravlja interventno zakonodajo za sofinanciranje ukrepov za reševanje kadrovske problematike v socialnovarstvenih zavodih, vlada je pred dnevi potrdila nov zakon o dolgotrajni oskrbi, na ministrstvu za delo pa »pripravljajo izhodišča za vzdržen in pravičen pokojninski sistem, ki jih bodo socialni partnerji kmalu obravnavali,« je dodal.