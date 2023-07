Predlog novele zakona o političnih strankah, ki so ga v parlamentarni postopek vložili poslanci Svobode, SD, Levice in NSi, predvideva vrnitev na pred desetletjem ukinjeno ureditev. Slednja predvideva, da bi bile stranke, ki so na volitvah prejele najmanj en odstotek glasov, upravičene do desetih odstotkov proračunskih sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, do preostalih 90 odstotkov sredstev pa bi bile upravičene sorazmerno s številom glasov volivcev.

Predlog novele viša tudi delež proračunskih sredstev, ki jih DZ določi za dodatno strokovno pomoč poslancem, in sicer z največ 50 na največ 70 odstotkov. Omenjena sredstva bi lahko stranke porabile tudi za svoje delovanje in poslovanje.

Obvezno revidiranje strank s strani računskega sodišča bi glede na predlog novele veljala samo za stranke, ki so letno prejele ali bile upravičene do prejema najmanj 100.000 evrov iz sredstev državnega proračuna ali proračunov lokalnih skupnosti. Za večino prekrškov se po predlogu tudi znižuje spodnja meja višine globe tako za stranko kot za odgovorno osebo.

Predlagane spremembe so nastale na podlagi pobud računskega sodišča, je v imenu predlagatelja v predstavitvi novele dejal poslanec Svobode Lenart Žavbi. Med poglavitnimi cilji zakonskega predloga je med drugim navedel zagotovitev stabilnejšega financiranja tako parlamentarnih kot tudi neparlamentarnih političnih strank in odpravo administrativnih težav pri poslovanju.

Podobno so navedli tudi v stališčih poslanskih skupin vlagateljic, ki bodo novelo podprle. V SD menijo, da bodo boljši pogoji za delo političnih strank prinesli tudi boljše politike. V NSi pozdravljajo tudi zakonsko rešitev, ki jo predvideva novela in ki odpravlja težavo stabilnega financiranja podmladkov strank.

Stališče SDS, ki predloga novele ne bo niti podprla niti mu nasprotovala, je predstavila poslanka Anja Bah Žibert. SDS je namreč skupaj z NSi sicer predlagala, da bi stranke sredstva za financiranje pridobivale tudi od samostojnih podjetnikov in pravnih oseb, ki niso v posredni ali neposredni državni lasti. Takšna rešitev je po njihovi oceni pozitivna in bi povečala transparentnost.

Nasprotno pa meni vodja poslanske skupine Levica Matej Tašner Vatovec, ki je v predstavitvi stališča poslanske skupine izpostavil, da gre pri predlogu financiranja političnih strank s strani pravnih oseb za »korak k temu, da se sponzorira politiko«. »Ocenjujemo namreč, da bi morale politične stranke biti osvobojene kakršnihkoli interesnih pritiskov,« je dejal in poudaril, da se takšna ureditev kot tvegana kaže v državah, kot so ZDA.