Prihodki od cestninjenja so lani znašali 426,45 milijona evrov brez DDV in so bili v medletni primerjavi višji za nekaj več kot 16 odstotkov.

Podjetje Hrvatske autoceste (Hac), ki upravlja največji del avtocest v državi, je lani ustvarilo 349,3 milijona prihodkov, Bina Istra dobrih 43 milijonov evrov, Autocesta Zagreb-Macelj pa nekaj več kot 34 milijonov evrov.

Hrvaška ima 1341,1 kilometra avtocest, od tega so jih lani novo zgradili 24,6 kilometra. Večinoma gre za dvopasovnice. Na njih je 443 mostov in viaduktov skupne dolžine 69,1 kilometra, 14 prehodov za divje živali ter 53 predorov za dvosmerni promet skupne dolžine 93 kilometrov. Ob avtocestah je 75 bencinskih postaj in osem hotelov ter 2076 nadzornih kamer, navaja poročilo.

Število vozil na cestninskih postajah se je lani v primerjavi z letom prej povečalo za 15 odstotkov na 80,1 milijona.

V minulem letu se je na hrvaških avtocestah zgodilo 3082 prometnih nesreč, kar je za 12,2 odstotka več kot leto prej. Umrlo je 40 ljudi ali 11 odstotkov več kot leta 2021, povečalo pa se je tudi število poškodovanih oseb, z 242 na 302.