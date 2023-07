Aplikacija je začela delovati v sredo zvečer v ZDA, nato pa še v približno 100 državah, med drugim v Veliki Britaniji, Avstraliji, Kanadi in na Japonskem. Medtem pa uporabnikom v EU zaradi nejasnosti, povezane z evropsko zakonodajo glede izmenjave podatkov, še ni na voljo.

Objava v aplikaciji je omejena na 500 znakov, medtem ko tekmec Twitter omogoča največ 280 znakov. Meta zagotavlja varnost osebnih podatkov, čeprav Threads lahko zbira številne osebne podatke, seznam stikov ter zgodovino iskanja in podatke o nakupih, lokacijah in drugo.

Novo aplikacijo so predstavili kot besedilno različico Metinega Instagrama, ki zagotavlja ločen prostor za posodobitve v realnem času in javne pogovore. Uporabniška izkušnja je podobna mikrobloganju na Twitterju, na voljo so gumbi za všečkanje, ponovno objavo, odgovor ali citiranje teme in števci, ki prikazujejo število všečkov in odgovorov na določeno objavo.

Med prvimi, ki so si jo naložili, so kuharski mojster Gordon Ramsay, pop pevka Shakira ter bloger in glasbenik Mark Hoyle.

»Naša vizija je, da je aplikacija Threads bolj osredotočena na besedilo in po vzoru Instagrama tudi na fotografije in videoposnetke,« so sporočili iz Mete, pod okrilje katere sodita omrežji Facebook in Instagram.

Nova aplikacija želi tekmovati z družbenim omrežjem Twitter. V EU za zdaj še ni na voljo zaradi skrbi o zaščiti podatkov. Glavna težava naj bi bil akt o digitalnih trgih, ki vsebuje določbe o izmenjavi podatkov uporabnikov na različnih platformah.

Njen zagon se je zgodil v času, ko se Twitter, odkar ga je oktobra lani prevzel milijarder Elon Musk, sooča s številnimi izzivi. Prevzemu je namreč sledilo prestrukturiranje podjetja, množična odpuščanja, za več funkcij so uvedli naročnino.

Konec prejšnjega tedna je Musk naznanil, da bodo začasno omejili število tvitov, ki jih uporabniki lahko vidijo na dan. Uporabniki, ki plačujejo naročnino, imajo po vmes že nekoliko razrahljanih pogojih dnevno omejitev nastavljeno pri 10.000 objavah na dan, navadni uporabniški računi pri 1000 objavah, novi navadni uporabniški računi pa pri 500 objavah.