Unicef je izrazil tudi posebno zaskrbljenost zaradi stisk otrok na Haitiju, v Nigeriji, Etiopiji, Mozambiku in Ukrajini. Hude kršitve vključujejo novačenje otrok za sodelovanje v bojih, uboje in poškodbe, spolno nasilje, ugrabitve ter napade na šole in bolnišnice.

Abdi je Varnostnemu svetu ZN povedal, da so našteli več kot 27.000 hudih kršitev, kar je več od prejšnjega rekorda (24.000) v letu 2005.

Abdi je dodal, da v statistiko ni vključen Sudan, kjer je šele po izdelavi poročila izbruhnil resen konflikt, v katerem je bilo razseljenih več kot milijon otrok, ZN pa so prejeli poročila o več sto ubitih in ranjenih. Povedal je tudi, da Unicef pričakuje povečanje števila prizadetih palestinskih otrok zaradi nedavnega stopnjevanja nasilja.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je konec prejšnjega meseca v svojem letnem poročilu svetu uvrstil ruske sile na letno črno listo akterjev, ki v spopadih kršijo pravice otrok, zaradi napadov na šole in bolnišnice v Ukrajini in ubijanja otrok.

Vodja ZN pa na črno listo ni uvrstil Izraela zaradi hudih kršitev proti 1139 palestinskim otrokom, vključno s 54 uboji v lanskem letu.

Posebna odposlanka ZN za otroke v oboroženih spopadih Virginia Gamba je povedala, da je bilo leta 2022 proti 18.900 otrokom storjenih 27.180 hudih kršitev.

Pri tem je bilo 8620 otrok ubitih ali ranjenih, 7622 rekrutiranih ali uporabljenih s strani vlad ali oboroženih skupin v spopadih, 3985 ugrabljenih, 1165 - večinoma deklet, pa posiljenih, prisiljenih v poroko ali spolno suženjstvo.

ZN so našteli tudi napade na 1163 šol in 647 bolnišnic, kar je 112 odstotkov več kot leta 2021.

Čeprav so oborožene skupine odgovorne za 50 odstotkov hudih kršitev, pa so glavni krivec za ubijanje, pohabljanje in druge zločine nad otroci še vedno vlade posameznih držav.

Namestnik ameriške veleposlanice Jeffrey DeLaurentis je dejal, da poročilo jasno kaže, da države po svetu niso storile niti približno dovolj za zaščito otrok pred posledicami konfliktov.

Rusijo je obtožil, da v Ukrajini izvaja zločine proti človeštvu tudi nad otroki, pri čemer je opozoril na številne mladostnike, deportirane v Rusijo in prisilno ločene od družin.

Ruski veleposlanik v ZN Vasilij Nebenzija je medtem obtožil zahodne medijske hiše, da so zaščito otrok cinično izbrale za umazano informacijsko kampanjo, da bi očrnile Rusko federacijo.

Guterresa je obtožil, da je sprejel politično odločitev, ko je na črni seznam kršiteljev uvrstil ruske, ne pa tudi ukrajinskih oboroženih sil.