»V ruskem raketnem napadu je bila poškodovana stanovanjska stavba. Uničeni sta bili 3. in 4. nadstropje,« je v objavi na Telegramu pojasnil ukrajinski notranji minister Igor Klimenko in potrdil, da so po doslej znanih podatkih umrle štiri osebe, še devet pa je bilo ranjenih. Dodal je še, da si reševalci prizadevajo doseči tiste, ki so še vedno ujeti pod ruševinami.

Župan Lvova Andrij Sadovij je medtem sporočil, da je bil v napadu poškodovan tudi študentski dom na Politehnični univerzi v Lvovu. »To je največji napad na civilno infrastrukturo v Lvovu od začetka ruske invazije,« je še opozoril. Za zdaj sicer še ni znano, koliko ruskih raket je bilo izstreljenih v napadu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je na Telegramu objavil posnetek poškodovane stanovanjske stavbe in zraven pripisal, da gre za posledico nočnega napada ruskih teroristov. »Na žalost so bili v napadu ranjeni in mrtvi,« je dejal in obljubil, da se bo Ukrajina na napad ustrezno odzvala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajina je od začetka ruske invazije s pomočjo Zahoda znatno okrepila svoje sisteme zračne obrambe, vendar pa je tiskovni predstavnik ukrajinskih letalskih sil Jurij Ignat nedavno opozoril, da vojaška pomoč Zahoda še vedno ne zadostuje za varovanje celotne države pred zračnimi napadi.

»Sistemi zračne obrambe so nameščeni tam, kjer so najbolj potrebni, in ščitijo velika mesta, infrastrukturne objekte, jedrske elektrarne in fronto. Za pokritje države, kot je Ukrajina, pa imamo milo rečeno premalo zmogljivosti,« je dodal Ignat.