Promet je zgoščen proti mestnim središčem.

Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti od Vodic proti Povodju in na vzhodni ljubljanski obvoznici od Golovca proti Zadobrovi.

Zaradi del je zastoj dolg en kilometer na cesti Kočevje-Ljubljana pri Velikem Ločniku.

Okvarjeno vozilo ovira promet na južni ljubljanski obvoznici na izvozu iz počivališča Barje proti Malencam.

Na gorenjski avtocesti bo predvidoma do 10. julija zaprt priključek Jesenice vzhod (Lipce), izvoz in uvoz proti Karavankam. V ponedeljek, 3. julija bodo po 12. uri zaprli še izvoz in uvoz proti Ljubljani, predvidoma do 15. julija. Obvoz je urejen preko priključkov Jesenice zahod (Hrušica) ali priključka Lesce. Promet na tem odseku avtoceste poteka nemoteno, saj so zaprti samo izvozi in uvozi na tem priključku.

Cesta Ljubljana-Šentvid-Vodice, Tacenska cesta bo zaprta do decembra 2023. Obvoz je urejen po avtocesti Brod-Šmartno, tudi za vozila brez vinjete.

Cesta Rudno-Češnjica bo pri Češnjici zaprta do 16. julija.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si