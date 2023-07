Po sedmih mesecih špekulacij in kopici govoric je dokončno znano, kje bo nogometaš Maribora in slovenski reprezentant Žan Vipotnik nadaljeval kariero. Odločil se je za selitev v Francijo v Bordeaux, sicer padlega velikana, ki trenutno igra v drugi ligi, v kateri je lani zasedel tretje mesto. Za Vipotnika je bilo veliko povpraševanja, a malo konkretnih ponudb. Najboljša je že pozimi prišla iz ZDA, a Vipotnik ni želel v ligo MLS. Zelo konkretno ponudbo sta za najboljšega strelca (20 golov) in igralca slovenske lige v minuli sezoni poslala hrvaški prvak Dinamo Zagreb in srbska prvakinja Crvena zvezda. Bordeaux, ki je bil šestkrat francoski prvak (nazadnje leta 2009), je pokazal veliko zanimanje za Vipotnika, čeprav se ni uspel vrniti v prvo francosko ligo. V Zagrebu in Beogradu so razočarani, ker je 21-letni Vipotnik namesto igranja v ligi prvakov izbral drugo francosko ligo. Vipotnika so vodili predvsem športni motivi, saj je iskal klub, kjer bi se lažje privadil na višjo raven nogometa, zato je druga francoska liga dobra izbira.

Ob prestopu v Bordeaux so se pojavila ugibanja, če bo postal največji v zgodovini Maribora. Dosedanji klubski rekord je tri milijone evrov za prestop napadalca Jana Mlakarja v Brighton v Angliji, a je polovica zneska pripadala Fiorentini, od koder je prišel brezplačno v Ljudski vrt. Bordeaux naj bi v mariborsko blagajno nakazal okrog 2,8 milijona evrov, a bi vsota glede na bonuse za uspešnost lahko narasla na rekordnih pet milijonov evrov. Če bo Bordeaux napredoval v prvo ligo, bo Maribor po poročanju hrvaškega spletnega portala Index prejel dodatnih 700.000 evrov. Od naslednjega prestopa bi vijoličastim pripadlo 15 odstotkov ter bonusi glede na število nastopov in doseženih zadetkov. Vipotnik naj bi imel petletno pogodbo z letno plačo 540.000 evrov.

Slovenski rekord glede odškodnine je pet milijonov evrov in ga je postavila postavila Olimpija pod vodstvom predsednika Milana Mandarića in športnega direktorja Ranka Stojića s prodajo Ezekiela Hentyja februarja 2016 v Lokomotivo iz Moskve. V Sloveniji je bilo doslej 15 prestopov, ko je bila odškodnina vsaj dva milijona evrov. V zadnjem času se pogodbe sklepajo s fiksnimi odškodninami in dodatnimi bonusi, ki vrednost lahko zelo povečajo, a so zaviti v tančico skrivnosti, zato je težko določiti končne številke. Glede bonusa se rekordni zaslužek obeta Domžalam za Benjamina Šeška. Ko je leta 2019 kot 16-letni fant iz Domžal odšel v Salzburg, si je klub ob 2,5 milijona evrov odškodnine zagotovil še odstotke ob naslednjem prestopu. Ker je njegov letošnji prestop iz Salzburga v Leipzig vreden 24 milijonov evrov, bodo v domžalsko blagajno kapnili novi milijoni.

24 mio. € je najvišja odškodnina, ki jo je klub plačal za prestop slovenskega nogometaša. Toliko je odštel nemški prvoligaš Leipzig za Benjamina Šeška, ki je prišel iz sestrskega Salzburga. Na drugem mestu je Kevin Kampl z 19 milijoni evrov (iz Bayerja Leverkusen v Leipzig) in na tretjem Jan Oblak s 16 milijoni (iz Benfice v Atletico Madrid).