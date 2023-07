Prenova ljubljanske Drame: Ko zaradi gozda ne vidimo več dreves

Eden od vrhuncev programa, ki ga je v minuli sezoni ponujala ljubljanska Drama, je bila nedvomno predstava Kako je padlo drevo, ki jo je po besedilu Katarine Morano režiral Žiga Divjak: estetsko in sporočilno domišljena uprizoritev je skozi prizore vsakdanjega življenja neke čisto običajne družine napredla različna protislovja sodobnega časa, od naraščajoče odtujenosti njenih članov, ki jim zaradi ujetosti v neusmiljeni ritem delovnih ter drugih obveznosti zmanjkuje časa zase in za druge, do širše slike vsesplošnega podrejanja družbe pritiskom kapitala, ki enako kot ljudi izčrpava tudi naravo, pa čeprav zgolj v podobi bližnjega drevesa, ki ga nameravajo odstraniti zaradi gradnje prestižnega vila bloka – ob (neuspešnem) poskusu njegove obrambe junaki igre vsaj za trenutek znova začutijo drug drugega in se zavejo pomena medsebojne povezanosti.