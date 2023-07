2,9 €

stane porcija jagod s smetano, ki je specialiteta turnirja v Wimbledonu. Cena se ni spremenila vse od leta 2010, medtem ko so cene ostale hrane in pijače zelo narasle. Pivo (0,57 litra – 1 pint) stane stane od 8 do 10 evrov, steklenica šampanjca pa od 101 do 110 evrov.