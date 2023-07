Prigožin in baba Vanga

Po spodletelem uporu Jevgenija Prigožina v Rusiji ostajajo številna pomembna vprašanja brez odgovora. Tako na primer ni jasno, kaj je zdaj z obrambnim ministrom Sergejem Šojgujem in načelnikom generalštaba Valerijem Gerasimovom. Ali sta padla v nemilost pri predsedniku Putinu? In če to drži, kdo si potem s slednjim deli kode za uporabo jedrskega orožja? Menda so si do 23. junija te delili Putin, Šojgu in Gerasimov. Po nedavnem nenavadnem obisku Putina v Dagestanu, kjer se je pomešal z množico, se z njo rokoval in celo poljubil deklico na lice, se vsiljuje misel, da si bo v prihodnje ruski predsednik še bolj kot doslej pomagal z dvojniki, kadar se bo moral pojaviti v javnosti. In tu se je zdaj težko izogniti vprašanju, ki bi se lahko izkazalo kot ključno za usodo človeške vrste: kaj pa če si po novem Putin deli kode jedrskega orožja s svojima dvojnikoma?