Na sloviti regati na »Jezeru bogov«, kar je le eno od imen za Rdeče jezero v Luzernu, ki je za veslače vsaj tako prestižna, kot je recimo za alpske smučarje dobrih 70 km oddaljeni Wengen, bodo slovenske barve branili Rajko Hrvat med lahkimi skifisti, Filip-Matej Pfeifer, Isak Žvegelj in Nina Kostanjšek med skifisti ter dvojec Nik Krebs in Jaka Čas v dvojcu brez krmarja.

Prvi slovenski adut bo Hrvat, ki je v začetku maja v Zagrebu po sedmih letih spet prišel do zmage v svetovnem pokalu, s četrtim mestom pa je nekoliko zaostal za svojimi pričakovanji na evropskem prvenstvu na Bledu. V Luzernu ne bo prvih dveh z Bleda, Francoza Huga Beureyja in Italijana Nielsa Toreeja, tako da naj bi bil glavni tekmec veslaču iz Izole domačin Andri Struzina.

V Zagrebu je v finalu A nastopila tudi Kostanjškova, ki je bila na koncu peta, na evropskem prvenstvu pa tretja v malem finalu. Izolčanka je dobro formo potrdila tudi sredi junija z zmagama na mednarodni blejski regati, zato je v Švico odšla z veliko mero optimizma. Enako tudi Mariborčana Krebs in Čas v dvojcu brez krmarja, ki sta na Jarunu zmagala v finalu B, na evropskem prvenstvu pa v finalu C. V zadnjem času sta se spet lahko bolj posvetila veslanju, saj so izpiti na fakulteti za njima. Formo sta lovila v Mariboru in zadnjih nekaj dni na Bledu, kjer je bil tudi Žvegelj, medtem ko so bili ostali v Bohinju. Tudi Pfeifer, ki ga v Zagrebu zaradi bolezni ni bilo, zato je tudi na evropskem prvenstvu zaostal za svojimi pričakovanji, prav tako je izpustil blejsko mednarodno regato.

»Bohinj je že nekaj časa naša tradicionalna baza. Imeli smo dobre pogoje za trening, verjamem, da je forma v vzponu, zato v Luzernu pričakujemo dobre rezultate. Seveda je vse skupaj priprava za svetovno prvenstvo septembra v Beogradu, ki je naš glavni cilj sezone,« je pred jutrišnjim začetkom svetovnega pokala v Luzernu dejal Jan Ilar, selektor slovenske veslaške reprezentance.