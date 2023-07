Poljaki imajo kot gostitelji zaključnega turnirja lige narodov nastop na njem že zagotovljen, na Filipine pa so prišli z vsemi najboljšimi igralci, tudi z Lukaszem Kaczmarkom, Grzegorzem Łomaczom, Aleksandrom Sliwko in Kamilom Semeniukom. Tako kot slovenski odbojkarji so bili tudi oni pri šestih zmagah in dveh porazih, vendar pri štirih točkah manj. V dosedanjih 13 medsebojnih obračunih na uradnih tekmah so imeli zmago več izbranci Gheorgheja Cretuja, ki so bili na dobri poti, da bi prišli še do osme. Vodili so že z 2:0 v nizih, v petem z 10:9, vendar to ni bilo dovolj, da bi na kolena spravili aktualne svetovne podprvake.

»V posameznih trenutkih na tekmi smo doživljali vzpone in padce, Poljaki pa so takrat naredili razliko s servisom in z napadom iz cone štiri. Kljub temu nam jih je uspelo loviti in se še naprej boriti za zmago. Morda so bile usodne tudi občasne napačne odločitve na naši strani, ko bi morali biti bolj potrpežljivi in prav slednje bi nam lahko prinesle zmago,« je razloge za poraz svoje ekipe naštel slovenski selektor Gheorghe Cretu.

Že v prvem nizu so bili bližje zmagi poljski odbojkarji, ki so na servis Sliwke dosegli šest zaporednih točk, povedli z 11:7 in vodili vse do končnice niza. Imeli so tudi dve zaključni žogi za vodstvo z 1:0 v nizih, v napeti končnici pa so slovenski odbojkarji preko Roka Možiča, ki je v igro prišel namesto Žige Šterna, izkoristili svojo peto zaključno žogo. V drugem nizu so slovenski odbojkarji z asom Tineta Urnauta ter blokom Možiča Poljakom pobegnili na 20:14 in prednost uspešno branili do konca.

Toda v tretjem nizu je Nikola Grbić, nekdanji odlični srbski organizator igre, ki od lani vodi poljsko reprezentanco, le našel šest razigranih odbojkarjev. V igro je poslal Bartosza Bednorza na sprejem, Jakuba Kochanowskega v blok in kapetana Bartosza Kureka na mesto korektorja, ki so bili ob Sliwki najbolj zaslužni, da so sredi tretjega niza vodili s 17:11, pred vstopom v končnico četrtega pa z 21:18. Oba niza so zanesljivo dobili, v odločilnem petem pa so po napadu Kureka povedli s 6:3. Z blokom Jana Kozamernika je slovenska reprezentanca izenačila na sedmi točki, z asom Urnauta pa povedla z 9:8. Toda kot je opozoril že Cretu, so imeli slovenski odbojkarji v končnici nekaj slabših odločitev, kar so Poljaki izkoristili in z napadom Bednorza z druge linije prišli do zmage.

»Dobro smo odigrali prva dva niza, igrali smo dobro v bloku in obrambi ter zaključevali protinapade. Potem pa smo padli na servisu, v napadih nismo več zaključevali težkih žog in nekako se je vse prevesilo na poljsko stran,« pa je bil komentar Klemna Čebulja, z 20 točkami (1 blok) najbolj učinkovitega igralca slovenske reprezentance, za katero so točke dosegli še Možič 17 (1 blok, 1 as), Urnaut 16 (2 asa), Kozamernik 11 (4 bloki, 2 asa), Alen Pajenk 8 (1 blok), Štern 4 (1 blok), Gregor Ropret 1 in Uroš Planinšič 1(1 blok).