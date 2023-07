»Napadalec je umrl na kraju napada. Po prvih informacijah se je razstrelil,« je zapisal minister po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Po poročanju časnika Ukrajinska Pravda je minister Klimenko kasneje pojasnil, da je eksplozijo na okrožnem sodišču v Kijevu sprožil Igor Humenjuk, obtožen, da je 31. avgusta 2015 izvedel teroristični napad v bližini ukrajinskega parlamenta. V eksploziji bombe so tedaj umrli štirje ljudje, 130 pa jih je bilo ranjenih.

Po pisanju časnika je bilo na sodišču za danes predvideno zaslišanje Humenjuka. Ta je po prvih podatkih na stranišču razstrelil še neznano snov in skušal pobegniti. Nato se je zabarikadiral v enega od prostorov na sodišču. Ko so ga varnostne sile skušale aretirati, je odjeknila še ena eksplozija, v kateri je Humenjuk umrl, dva policista pa sta bila ranjena in utrpela poškodbe nog, poročanje časnika povzema italijanska tiskovna agencija Ansa.