Poslanci, ministri in drugi funkcionarji iz vrst največje vladne stranke so namreč danes več ur za zaprtimi vrati zasedali na Brdu pri Kranju, kjer so tik pred parlamentarnimi počitnicami opravili bilanco doslej opravljenega dela. Po navedbah Gibanja Svobode so tako opravili »temeljit pogovor o dosedanjih dosežkih stranke in se dogovorili o usmeritvah za prihodnost«.

Ob robu srečanja pa sta se pogovor opravila tudi predsednik vlade Golob in minister za zdravje Bešič Loredan, ki ga je minuli teden doletela interpelacija, v kateri mu največja opozicijska stranka SDS očita poslabšanje razmer v zdravstvu, med drugim podaljšanje čakalnih dob v zdravstvu ter neizpolnjene in prelomljene obljube o časovnici napovedane zdravstvene reforme.

V interpelaciji tako premier kot minister vidita še enega v vrsti manevrov SDS, so po srečanju navedli v Svobodi. Tako Golob kot Bešič Loredan sicer vsebine same interpelacije za zdaj še nista komentirala.

Obenem so v stranki danes poudarili, da dostopno, učinkovito, kakovostno in finančno stabilno javno zdravstvo tudi v prihodnje ostaja prioriteta tako Gibanja Svoboda kot vlade. To je po trditvah stranke tudi enotno sporočilo udeležencev današnjega sestanka.

V zadnjih tednih je bilo sicer zaznati nezadovoljstvo s potekom zdravstvene reforme tudi v koalicijskih vrstah, v največji vladni stranki pa po današnjem sestanku odgovarjajo, da so prvi pomembni koraki na poti do zastavljene zdravstvene reforme že storjeni. Že v četrtek se po njihovem mnenju obeta »zgodovinski dan«, saj bo DZ obravnaval novelo zakona, ki prinaša preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Glede na moč koalicije, ki ima v DZ 53 glasov, podpora zakonu glede na dosedanje napovedi koalicijskih poslancev ni vprašljiva.