Slovenija je naredila določen napredek v skladu s priporočili iz lanskega poročila, med drugim glede svobode medijev in pravosodnega sistema, je razvidno iz poročila o vladavini prava za leto 2023, ki ga je danes objavila Evropska komisija.

»Vladavina prava je lepilo naše evropske demokracije,« je ob predstavitvi poročila dejala podpredsednica komisije Vera Jourova, pristojna za vrednote in preglednost. Poročilo vsako leto predstavi stanje vladavine prava v EU kot tudi v vsaki državi članici, pri čemer se vsako leto »potrdi, da nobena država ni imuna na težave«, je dodala.

Poročilo na področju pravosodja za Slovenijo ugotavlja določen napredek pri zagotavljanju, da pravila o parlamentarnih preiskavah vsebujejo ustrezne varovalke za neodvisnost sodnikov in državnih tožilcev. V lanskem poročilu je namreč komisija Slovenijo opozorila na pomanjkljivosti pri teh pravilih.

Sloveniji priporoča, naj nadaljuje prizadevanja na tem področju. Prav tako naj zagotovi, da reforma imenovanj sodnikov vsebuje ustrezne varovalke za neodvisnost sodstva. Slovenija naj tudi sprejme ukrepe za dvig prejemkov sodnikov in državnih tožilcev.

Glede medijske svobode in pluralizma komisija ugotavlja, da še vedno obstajajo izzivi, čeprav je opaziti pozitivne premike v zvezi »z ugodnejšo klimo za medije«.

Slovenija je v celoti izvedla priporočilo o krepitvi pravil in mehanizmov za okrepitev neodvisnega upravljanja in uredniške neodvisnosti javnih medijev, ugotavljajo v Bruslju.

Komisija tudi ugotavlja, da se je v letu 2022 finančno stanje Slovenske tiskovne agencije (STA) izboljšalo. Od objave lanskega poročila o vladavini prava deležniki niso poročali o nobenem političnem vmešavanju v uredniške odločitve STA, saj je nova vlada razveljavila regulativni okvir, ki je uradu vlade za komuniciranje (Ukom) omogočil financiranje STA po posameznih postavkah in ne letno, piše v poročilu.

Glede RTV Slovenija poročilo navaja, da so se v zadnjem letu izzivi v zvezi z neodvisnostjo zavoda nadaljevali, težave pa naj bi bile povezane z imenovanji na vodstvene položaje, domnevnim trpinčenjem in blatenjem osebja RTV Slovenija ter s sprejetjem spornih ukrepov v zvezi z osebjem in programskim načrtovanjem s strani RTV Slovenija.

Vlada je naredila tudi začetne korake glede zaščite novinarjev. Poročilo ugotavlja določen napredek pri vzpostavitvi nezakonodajnih zaščitnih ukrepov in nobenega napredka pri vzpostavitvi zakonodajnih zaščitnih ukrepov za zaščito novinarjev, zlasti na spletu.Na področju sistema zavor in ravnovesij komisija ugotavlja, da je Slovenija v celoti upoštevala lansko priporočilo o zagotavljanju potrebnih varovalk za finančno avtonomijo neodvisnih organov.

Evroposlanci večinoma zadovoljni s poročilom

Romana Tomc (EPP/SDS) o poročilu komisije meni, »da gre za dokument z izrazito politično noto, namenjen napadom na politične nasprotnike in ne ugotovitvi dejanskega stanja«. Zaradi tega poročila se vladavina prava ne v Sloveniji ne kjerkoli drugje ne bo niti za malo izboljšala, je prepričana poslanka, ki pripada največji politični skupini v Evropskem parlamentu, Evropski ljudski stranki.

Medtem so poslanci z levosredinskega političnega pola s poročilom komisije bolj zadovoljni. Po mnenju Matjaža Nemca (S&D/SD) poročilo o vladavini prava »jasno kaže na odločen preobrat naše države v pozitivno smer v zadnjem letu, potem ko so bili Slovenija in vsi njeni podsistemi pod prejšnjo vlado degradirani na domala vseh področjih in demokracija ogrožena«. Poslanec evropskih socialistov poročilo komisije vidi kot pohvalo in poziv k nadaljevanju prizadevanj.

Slovenija je dosegla pomemben napredek pri odpravi vpliva politike na delo preiskovalnih organov in policije, na področju protikorupcijske strategije, povečanju avtonomije neodvisnih organov, izboljšanju položaja novinarjev, medijske krajine in zaščiti žvižgačev, je v sporočilu za javnost ocenil Nemec. Pri tem je opozoril, da Slovenijo še čaka nekaj dela, med drugim glede položaja sodnikov in njihovih plač ter ukrepov za boljšo zaščito novinarjev.

Podobno se je odzval tudi Milan Brglez (S&D/SD). »Pozdravljam poročilo Evropske komisije in to, kar je vlada storila za okrepitev pravne države, a sočasno vem, da nas čaka še kar nekaj korakov, ki - verjamem - jih bo ta vlada naredila smelo in v pravo smer,« je zapisal v odzivu za STA.

Zadovoljstvo nad poročilom komisije je izrazil tudi Klemen Grošelj (Renew/Svoboda). Poročilo glede Slovenije po njegovem potrjuje in krepi pozitivne trende, ki so jih zaznala tudi že druga podobna poročila. »Iz poročila je razvidno, da ni izrazitih nazadovanj, kot smo temu bili priča v preteklih poročilih,« je dejal.

Poročilo po njegovem jasno kaže, da je bil na področju pravosodja kot tudi medijev po nastopu mandata nove vlade storjen očiten in viden napredek ter da so se negativni trendi in procesi, katerim smo bili priča v času vlade Janeza Janše, končali.

Letošnje poročilo je pozdravila tudi Irena Joveva (Renew/Svoboda). Kot je poudarila, letošnje poročilo v primerjavi s prejšnjima, ki sta izrazila veliko zaskrbljenost »nad pospešenimi poskusi institucionalne razgradnje temeljnih institucij v državi pod vlado Janeza Janše, jasno izraža ne le napredek, pač pa zelo jasno potrjuje prizadevanja in dejanja aktualne vlade za izboljšanje razmer v državi na vseh področjih«.