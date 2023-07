Kot je poudaril generalni direktor IAEA Rafael Grossi, je zlasti nujen dostop do streh tretjega in četrtega reaktorja ter dostop do delov turbinskih hal in nekaterih delov hladilnega sistema elektrarne. Strokovnjaki agencije so si med drugim že ogledali dele oboda velikega hladilnega bazena.

Rusija in Ukrajina sta se v torek medsebojno obtoževali načrtovanja napada na nuklearko v Zaporožju.

Ukrajinska vojska trdi, da je Rusija na strehi tretjega in četrtega reaktorja nuklearke v Zaporožju »namestila predmete, podobne eksplozivu«. Na to je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v telefonskem pogovoru opozoril tudi francoskega kolega Emmanuela Macrona.

Uslužbenec ruske jedrske agencije Rosatom Renat Karčaja je medtem v izjavi za rusko televizijo obtožil Kijev, da pripravlja napad na jedrsko elektrarno z orožjem dolgega dosega in brezpilotnimi letalniki.

IAEA je danes tudi sporočila, da so edini 750-kilovoltni zunanji električni vod, ki ga nuklearka potrebuje za hlajenje reaktorja in druge bistvene funkcije, v torek popoldne ponovno priključili na elektrarno. Edini zunanji električni vod so znova priključili približno 12 ur po tem, ko je bil nenadoma prekinjen, zaradi česar je bila elektrarna odvisna od rezervnih virov energije. Pred rusko invazijo na Ukrajino je imela elektrarna na voljo štiri zunanje električne vode.

Strahovi glede varnostnih tveganj v največji evropski nuklearki se pojavljajo že od prvih tednov ruske invazije na Ukrajino, ko so ruske sile zasedle območje nuklearke. Rusija in Ukrajina se vse od takrat redno obtožujeta, da ogrožata varnost jedrske elektrarne.