Kamniški občinski svetniki so na zadnji seji sprejeli sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo, s čimer se bodo zvišali zneski na položnicah staršev otrok v Vrtcu Antona Medveda Kamnik. Od prvega julija starši za program prvega starostnega obdobja plačujejo dobrih 688 evrov namesto 587, kot je bilo pred dvigom, kar pomeni nekaj več kot 17-odstotno podražitev. Cena programov za drugo starostno obdobje pa se je zvišala s 445 na dobrih 532 evrov oziroma za slabih 20 odstotkov.

Prva podražitev po letu 2020

Gre za prvo podražitev po 1. septembru 2020, a dodatno breme za starše je v dobršni meri na svoja pleča prevzela občina, saj je subvencijo s sedanjih 9,5 oziroma 8,5 odstotka povišala na 15 odstotkov za obe starostni skupini.

Podražitev bodo starši občutili različno glede na to, v katerega izmed devetih dohodkovnih razredov se uvrščajo. Največ, skupno 40 odstotkov staršev, jih je uvrščenih v peti ali šesti dohodkovni razred. Ti plačujejo 35 ali 43 odstotkov polne cene. Starši, ki se uvrščajo v peti dohodkovni razred in imajo otroka v prvem starostnem obdobju, bodo tako plačevali 18,85 evra več, starši v šestem dohodkovnem razredu pa 23,17 evra več. Najbolj bodo povišanje občutili starši v najvišjem dohodkovnem razredu – plačevali bodo 41,49 evra več. Takšnih je manj kot šest odstotkov.

»Cena v drugi starostni skupini se zvišuje za 87,32 evra, od tega bodo starši, ki so razporejeni v najvišji dohodkovni razred, z upoštevano subvencijo plačali 34,88 evra na mesec več, starši, ki so razporejeni v drugi dohodkovni razred, pa bodo plačali 4,53 evra več kot do zdaj. Največ staršev je sicer razporejenih v peti dohodkovni razred in ti bodo plačevali 15,85 evra več kot do zdaj,« je pojasnila višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Katja Vegel in dodala, da veljavna zakonodaja zagotavlja dodatne ugodnosti za blaženje stisk staršev, in sicer so starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, v celoti oproščeni plačila za mlajšega otroka; nadalje so starši v celoti oproščeni plačila vrtca tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine. »In to ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. Prav tako so plačila vrtca oproščeni vsi starši, ki so prejemniki denarne socialne pomoč; staršem otrok v razvojnih oddelkih pa se upošteva dodatno znižanje v višini kot za druge enako stare otroke.«

Občina Kamnik s povišanjem cen programov zagotavlja visoko raven izvajanja programov predšolske vzgoje tudi v prihodnje, hkrati pa s povišano subvencijo cene za starše ter z drugimi naštetimi ugodnostmi prevzema znatni delež zvišanja predlagane cene. Cene vrtcev so se v največji meri povišale na račun višjih stroškov dela, pa tudi višjih cen energentov in živil.