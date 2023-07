Španska policija je ob podpori Europola razbila kriminalno mrežo, ki se je ukvarjala s tihotapljenjem ogromnih količin kokaina iz Južne Amerike v Evropsko unijo. Preiskava, ki se je začela oktobra lani, se je zaključila pred nekaj dnevi. Njen skupni rezultat: 13 aretacij, 18 hišnih preiskav v Cadizu in Malagi ter zaseg 6,5 tone kokaina, ocenjenega na približno 223 milijonov evrov. Zasegli so tudi različna vozila, dragocene ure, veliko elektronskih naprav in poldrugi milijon evrov gotovine.

Vodja kriminalne združbe velja za enega največjih španskih preprodajalcev droge. Iz centra v Malagi je vodil razvejano mrežo ljudi, ki je tihotapila na tone kokaina iz Ekvadorja in Kolumbije v EU – lahko bi rekli, da je šlo za trgovino na debelo. Šef je tudi član znane družine iz španskega mesta Castellar de la Frontera, ki ima v Algecirasu veleprodajno podjetje z zamrznjenimi ribami. Prek podjetja je združba prala nezakonito pridobljeno premoženje, vpletena pa je bila tudi v poskuse korupcije javnih uslužbencev. Kokain je združba tihotapila med bananami, legalno uvoženimi iz Ekvadorja in Kolumbije. Tovor so iztovorili v pristanišču v Algecirasu, na poti do cilja pa so palete s kokainom preusmerili v skladišče in jih zamenjali z enakimi paletami z bananami.

Dva zasega v Kolumbiji

V zadnjih sedmih mesecih je policija zasegla več velikih pošiljk droge, povezane s to kriminalno združbo. Decembra lani so v Kolumbiji zasegli približno tri tone kokaina, skritega v pošiljki banan. Tovor je bil v tranzitu iz pristanišča Turbo prek pristanišča Cartagena in namenjen v Algeciras. Prav tako so kolumbijske oblasti v Cartageni prestregle pošiljko z 1,25 tone kokaina. Cilj pošiljke je bilo špansko pristanišče Vigo, a tovor bi morali najprej peljati mimo pristanišča Algeciras, kjer bi kriminalci odložili drogo.

Da bi se izognili novim zasegom v Kolumbiji, so maja letos tovor poslali iz Ekvadorja v Algeciras. Tokrat je droga dosegla Španijo, palete s kokainom so tudi že izločili, a jih je policija prestregla na poti v skladišče. Tudi v tem primeru je bilo skoraj 2,3 tone kokaina skritega med zakonito pošiljko banan. Aretirali so sedem ljudi.