Goljufije: Pazljivo pri nakupu rabljenih avtov

Na območju Bele krajine in Novega mesta so policisti letos obravnavali več goljufij pri prodaji rabljenih vozil po spletu. Prevaranti so se s prodajalci avtov po preizkusni vožnji dogovorili za nakup in jim izročili okoli pet odstotkov are. Prepričali so jih, da bodo drugo poravnali po prepisu v gotovini ali prek nakazila. A tega niso storili. Trdili so, da so vse plačali že pred prepisom.