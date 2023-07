Voznik razbitega BMW z več kot tremi promili

V torek malo pred 19. uro se je na Celovški cesti v Šentvidu pripetila prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi dva osebna avtomobila in avtobus. Kljub precej grozljivim posledicam, kot je razvidno na fotografiji, poškodovanih ni bilo. S policije so sporočili, da je voznik avtobusa speljal z avtobusne postaje in se pri tem ni prepričal, da lahko to varno stori, zato je v njegov sprednji del trčilo osebno vozilo BMW. To je potem odbilo levo in je trčilo v drug osebni avto. Nato ga je odneslo desno, BMW je zapeljal prek pločnika in nato trčil v drevo. Vozniku BMW je preizkus alkoholiziranosti pokazal zares visokih 1,57 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, kar je krepko prek treh promilov po starem merjenju. Zoper njega bodo policisti vložili kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. Tudi zoper voznika avtobusa bodo vložili kazensko ovadbo, in sicer zaradi suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. Policisti obvestila še zbirajo in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.