Milan Dekleva: Čistost tega jutra (Založba Pivec, 2023)

Pesnik, pisatelj, esejist in vsestranski umetnik Milan Dekleva, ki je za svoja dela prejel že domala vse najpomembnejše literarne nagrade, vključno z Jenkovo, Rožančevo in Veronikino ter Prešernovo nagrado za življenjsko delo, se v svoji najnovejši pesniški zbirki med drugim ukvarja s staranjem in minljivostjo. Turobnim temam navkljub imajo pesmi, kot je tudi sicer značilno za njegov opus, srčen pridih in bralcu ponudijo obilo spoznanj, resnic in iztočnic za poglobljen premislek.

Tina Gabriela Gorenjak: Najti ljubezen (Mladinska knjiga, 2023)

Svojo zgodbo o tem, kako je iskala ljubezen – tako partnersko kot do sebe – je igralka in svobodna umetnica Tina Gabriela Gorenjak popisala v svojem literarnem prvencu, v katerega je vključila tudi prvine standupa. Avtorica, ki je v delo, ki se trudi biti zabavno, vpletla tudi obilo globokih duhovnih premislekov in življenjskih spoznanj, piše o tem, kako in kje se lotiti iskanja partnerja in kako sploh poteka parčkanje v dobi, ko pristnost odnosov pogosto nadomeščajo različni zasloni.